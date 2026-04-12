عومان داوای درێژکردنەوەی ئاگربەست دەکات

وەزیری دەرەوەی عومان داوای درێژكردنەوەی ئاگربەست و گفتوگۆییەكان لە نێوان ئەمریکا و ئێران دەكات.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 12ـی نیسانی 2026، بەدر بوسەعیدی وەزیری دەرەوەی عومان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی كۆمەڵایەتی "ئێكس" نووسیوویەتی، هانی درێژكردنەوەی ئاگربەست و بەردەوامبوونی گفتوگۆییەكان دەدەم، رەنگە سەركەوتن پێویستی بەوە بێت هەموان سازشێكی گەورەی بەئازار بكەن، بەڵام بەرداورد ناكرێت بە ئازاری شكست و جەنگ.

ئەو نووسینەی وەزیری دەوەری عومان لەكاتێكدایە؛ ئەمریكا و ئێران دوای 21 كاتژمێر لە دانوستاندن و كۆبونەوە لە پاكستان، نەگەیشتنە رێككەوتن و هەردوولا بەدەست بەتاڵی گەڕانەوە وڵاتەكانیان. دوناڵد ترەمپ سەرۆكی ئەمریكا؛ هەژماری خۆی تۆڕی كۆمەڵایەتی تروس سۆشیاڵ رایگەیاند: ئێران ئامادە نییە دەستبەردانی خواستە ئەتۆمییەكەی بێت.