هونەری

یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی بێرمینگهام بەڕێوەدەچێت

یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی، بەبەشداری 350 فیلمی کوردی، لە بێرمینگهام لە بەریتانیا بەڕێوەدەچێت.

 دووشەممە، 13ی نیسانی 2026، دارۆ عەزیز، هونەرمەند و رێکخەری ئەو فێستیڤاڵە بە کوردستان24ی گوت، "ئەم فێستیڤاڵە کە لەلایەن ژمارەیەک لە هونەرمەندان، فیلمسازان و چالاکوانی کورد رێکخراوە، ئامانجی سەرەکی بریتییە لە پشتگیری و هاندانی فیلمسازانی کورد، ناساندنی کولتووری کوردی بە جیهان، و دروستکردنی پلاتفۆرمێک بۆ پەیوەندی نێوان هونەرمەندان و بینەران."

دارۆ عەزیز گوتیشی، "لە فێستیڤاڵەکەدا چەندین فیلمی کورت و درێژ لە هەر چوار پارچەی کوردستان و دیاسپۆرا لە ماوەی فێستیڤاڵەکەدا نیشان دەدرێن، رووداوەکانیان لەسەر ژیانی کوردەواری، ناسنامە، مێژوو و چالاکییە کۆمەڵایەتییەکانن. هەروەها پلانی رێکخستنی دانیشتن و گفتوگۆی تایبەتی لەگەڵ فیلمسازان و پسپۆڕانی بواری سینەما هەیە، بۆ ئەوەی دەرفەتی ئاڵوگۆڕی بیر و ئەزموون بڕەخسێت."

ئەو هونەرمەندە باس لە گرنگی فێستیڤاڵەکە دەکات و دەڵێت، "هیوادارم ئەو فێستیڤاڵە ببێتە جێی سەرنجی زۆری بینەران و میدیا بەخۆی رابکێشێت، بەتایبەتی لەبەر ئەوەی کە یەکەم جارە فێستیڤاڵێکی تایبەتی بۆ فیلمی کوردی لە شاری بێرمینگهام رێکدەخرێت، هەروەها رێخەران و خۆبەخشەکانی ئەم فێستیڤاڵە ئەزموونی بەڕێوەبردنی دوو دیداریان لە شاری بێرمینگهام هەیە."

دارۆ عەزیز باس لە بەرەوپێشچوونی ئەو فێستیڤاڵە دەکات و دەڵێت، "ئەوەی لە فێستیڤاڵی بێرمینگهام زۆر دڵخۆشم دەکات، ئەو رۆحە خۆبەخشانە و دڵسۆزییەیە کە کۆمەڵێک سینەماکاری بە ئەزموون هەیانە، کاتێک وەک دەروێش شەو و رۆژ دەخەینە سەر یەک تەنیا بۆ ئەوەی فێستیڤاڵەکەمان روخسارێکی جوانتری هەبێت، و دواتر پێزانینی رۆژنامەنووسان و بینەران وەردەگرین، هەست بە ئاسوودەییەکی بێ وێنە دەکەین."

شایەنی باسە، یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی بێرمینگهام،  بە بەشداری 350 فیلم و دابەشکردنی 8 خەڵات، لە 28ی ئایاری 2026 بەڕێوەدەچێت و ماوەی چوار رۆژ دەخایەنێت.

 
