ئیمارات گەشتە ئاسمانییەکانی بۆ عێراق راگرت

پێش دوو کاتژمێر

بەهۆی تێکچوونی بارودۆخی ئەمنیی ناوچەکە و سەرهەڵدانی قەیرانی نوێ لە نێوان ئەمریکا و ئێران، هێڵی ئاسمانی فڵای دووبەی بڕیاری دا سەرجەم گەشتەکانی بۆ عێراق هەڵبوەشێنێتەوە.

دووشەممە 13ـی نیسانی 2026، عەلی شێخ دیدار، بەڕێوەبەری هێڵی ئاسمانی "فڵای دووبەی" لە عێراق تایبەت بۆ کوردستان24 گوتی: "بەهۆی تێکچوونی دۆخی ناوچەکە، نەگەیشتنی ئێران و ئەمریکا بە رێککەوتنی سیاسی و هەوڵەکان بۆ سەپاندنی گەمارۆ بەسەر گەرووی هورمزدا، بڕیارمان دا گەشتەکانمان بۆ ماوەی 24 کاتژمێر بۆ عێراق رابگرین".

بەڕێوەبەری فڵای دووبەی ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم بڕیارە لە پێناو سەلامەتیی گەشتیاران و فڕۆکەکانە و لە ئێستادا چاودێری وردی پەرەسەندنەکان دەکەن، جەختیشی کردەوە بڕیاری کۆتایی لەبارەی دەستپێکردنەوە یان بەردەوامبوونی راگرتنی گەشتەکان، بەگوێرەی گۆڕانکارییەکانی دۆخی ناوچەکە لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا دەبێت.

ئەم بڕیارەی فڵای دووبەی لە کاتێکدایە، گرژییەکان لە ئێران بە تایبەت سەبارەت بە گەرووی هورمز گەیشتوونەتە ئاستێکی مەترسیدار و کاریگەرییەکی راستەوخۆیان لەسەر جموجۆڵە ئاسمانی و دەریاییەکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دروست کردووە.