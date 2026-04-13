ئەنجوومەنی ئاسایشی رووسیا: گەرووی هورمز دابخرێت 45 ملیۆن کەس رووبەڕووی برسییەتی دەبنەوە

پێش کاتژمێرێک

ئەنجوومەنی ئاسایشی رووسیا هۆشدارییەکی توند لەبارەی کاریگەرییەکانی گرژییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەسەر ئاسایشی خۆراکی جیهانی دەدات و رایدەگەیەنێت، ئەم قەیرانە دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ژمارەی ئەوانەی لە جیهاندا بەدەست برسییەتییەوە دەناڵێنن.

دووشەممە 14ـی نیسانی 2026، ئەلێکساندەر ماسلینیکۆڤ، جێگری سکرتێری ئەنجوومەنی ئاسایشی رووسیا رایگەیاند: "بەرزبوونەوەی بەرچاوی تێچووی گواستنەوەی دەریایی هۆکارێکی نەرێنییە و مەترسییە بۆ سەر ئاسایشی خۆراکی جیهانی، چونکە ئەمە کاریگەری راستەوخۆی لەسەر قازانج و بەرهەمهێنانی بازرگانییە کشتوکاڵییەکان دەبێت".

ئەو بەرپرسە رووسیە ئاماژەی بەوە کرد، ئەگەر گەرووی هورمز بۆ ماوەی سێ مانگ یان زیاتر دابخرێت، وڵاتانی ناوچەکە رووبەڕووی کورتهێنانی توندی خۆراک دەبنەوە، هاوکات هۆشداریشی دا، بەردەوامی ئەم قەیرانە دەبێتە هۆی ئەوەی 45 ملیۆن کەسی دیکە لە جیهاندا بکەونە ناو بازنەی برسییەتییەوە، بەمەش ژمارەی کەسانی برسی لە جیهاندا دەگاتە 673 ملیۆن کەس کە ئەمەش ژمارەیەکی پێوانەیی و مەترسیدارە.

ماسلینیکۆڤ جەختی کردەوە، رووسیا پێگەیەکی بەهێزی هەیە بۆ زیادکردنی هەناردەی خۆراک بۆ وڵاتانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ئاسیا، ئەفریقا و ئەمریکای لاتین، لە هەمان کاتدا هۆشداری دا، لەگەڵ پەرەسەندنی ململانێکان، هێزە تێکدەرە دەرەکییەکان هەوڵ دەدەن بە شێوەیەکی دەستکرد ئاسایشی خۆراکی ناوخۆیی رووسیا تێکبدەن و زیانی پێ بگەیەنن.

ئەم لێدوانانە لە کاتێکدایە، بەهۆی گرژییەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا و هەڕەشەکان لەسەر رێڕەوە دەریاییەکان، نیگەرانییە نێودەوڵەتییەکان لەبارەی بەرزبوونەوەی نرخی خۆراک و سووتەمەنی گەیشتوونەتە لوتکە.