فەرەنسا و بەریتانیا هێزێکی نێودەوڵەتی بۆ پاراستنی ئاسایشی گەرووی هورمز پێکدەهێنن

ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا رایگەیاند، وڵاتەکەی بە هاوکاری بەریتانیا لە چەند رۆژی داهاتوودا کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتی سەبارەت بە بارودۆخی گەرووی هورمز رێکدەخەن، ئەمەش بە ئامانجی پێکهێنانی هێزێکی نێودەوڵەتی بۆ پاراستنی هاتوچۆی دەریایی.

دووشەممە 13ـی نیسانی 2026، ئیمانوێل ماکرۆن سەرۆکی فەرەنسا، لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" ئاشکرای کرد، وڵاتەکەی بەهاوبەشی لەگەڵ بەریتانیا کۆنفرانسێکی نیودەوڵەتی سەبارەت بە بارودۆخی گەرووی هورمز رێکدەخات، ئاماژەی بەوەشکردووە، کۆنفرانسەکە ئەو وڵاتانە کۆدەکاتەوە کە ئامادەن شانبەشانی فەرەنسا بەشداری بکەن لە ئەرکێکی فرەنەتەوەیی خاوەن خەسڵەتی ئاشتیخوازانە، کە ئامانجی سەرەکیی گەڕاندنەوەی ئازادیی دەریاوانییە لە گەرووی هورمزدا.

سەرۆکی فەرەنسا جەختی کردەوە، ئەم هێزە نێودەوڵەتییە تەنها ئەرکێکی بەرگری دەبێت و بە تەواوی سەربەخۆ و جیاواز دەبێت لە لایەنەکانی ناو ململانێکان هەروەها گوتیشی: "نێردەکە ئامادە دەبێت بۆ بڵاوەپێکردن هەر کاتێک بارودۆخەکە رێگەی پێ بدات."

ماکرۆن لە پەیامەکەیدا داوای کرد، نابێت کەمتەرخەمی بکرێت بۆ گەیشتن بە چارەسەرێکی دیپلۆماسیی خێرا و بەردەوام بۆ ململانێکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، گوتیشی: "پێویستمان بە رێککەوتنێکی بەهێز هەیە کە چوارچێوەیەکی تۆکمە بۆ هەمووان دەستەبەر بکات تاوەکو لە ئاشتی و ئاسایشدا بژین."

ئەم دەسپێشخەرییەی فەرەنسا و بەریتانیا لە کاتێکدایە، هەڕەشەکانی داخستنی گەرووی هورمز و سەپاندنی گەمارۆی دەریایی، مەترسییەکی گەورەیان لەسەر بازرگانی و وزەی جیهانی دروست کردووە.