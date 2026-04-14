عەلی حوسێن: ئێمە کێشەمان لەگەڵ نزار ئامێدی و یەکێتیدا نییە

ئەمڕۆ سێشەممە، 14ـی نیسانی 2026، عەلی حوسێن، ئەندامی مەکتەبی سیاسی و بەرپرسی مەکتەبی رێکخستنی سلێمانی - هەڵەبجەی پارتی دیموکراتی کوردستان لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، دوای ئەو دۆخەی لە بەغدا لە هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار روویدا، هەنگاوەکانی کۆبوونەوەی و رێککەوتنی پارتی و یەکێتیشی گۆڕانکاریان بەسەدا دێت، دۆخی ناوچەکەش کاریگەری لەسەر هەرێمی کوردستان دەبێت.

عەلی حوسێن گوتیشی: "کۆبوونەوەکانمان بەردەوامن بۆ ئەوەی بەرنامەی داهاتوومان دیاری بکەین و بزانین چۆن مامەڵە لەگەڵ دۆخە نوێیەکەدا دەکەین."

لەبارەی کشانەوەی پارتی لە بەغدا، عەلی حوسێن گوتی: "ئێمە نەکشاینەوە، سەرۆک بارزانی داوای لە هەردوو فراکسیۆنی پەرلەمان و حکوومەت کردووە بۆ راوێژ و هەڵسەنگاندنی دۆخەکە (بگەڕێنەوە هەولێر) و دوێنێ کۆبوونەوەکە کرا و بێگومان کۆبوونەوەکان بەردەوام دەبن. هەڵبەتە بەرژەوەندییەکانی گەلی کورد و کوردستانی لە کوێ بێت، سەرۆک بارزانی و پارتی بەو ئاراستەیە بڕیار دەدەن".

سەبارەت بە هەڵوێستی پارتی بەرامبەر سەرۆککۆماری نوێ، عەلی حوسێن رایگەیاند: "کێشەی ئێمە نە لەگەڵ نزار ئامێدییە و نە لەگەڵ هیچ کەسێکی دیکە، تەنانەت کێشەمان لەگەڵ یەکێتیش نییە وەک حزبێکی سیاسی. کێشەی ئێمە لەسەر بنەمایەکی سیاسییە کە لە دوای 2003لە عێراقدا چەسپاوە."

گوتیشی: "بەگوێرەی عورفی سیاسی، سەرۆکایەتی کۆمار بۆ کوردە، سەرۆکایەتی پەرلەمان بۆ عەرەبی سوننە و سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی وەزیران بۆ عەرەبی شیعەیە. هەر پێکهاتەیەک خۆی نوێنەری خۆی دیاری دەکات. شیعەکان پێکەوە سەرۆکوەزیران و سوننەکانیش پێکەوە سەرۆک پەرلەمان دیاری دەکەن. داوای ئێمەش ئەوە بوو کە لایەنە کوردستانییەکان پێکەوە بڕیار لەسەر سەرۆککۆمار بدەن بۆ ئەوەی کورد لە بەغدا بەهێز بێت."

عەلی حوسێن رەخنەی لەوە گرت، لایەنێکی کوردی لە دەرەوەی یەکڕیزیی کورد و لەگەڵ لایەنە عەرەبییەکان رێککەوتن بکات بۆ پۆستی سەرۆککۆمار، چونکە ئەمە پێگەی هەرێمی کوردستان لاواز دەکات و دەبێتە هۆی ئەوەی لایەنە عەرەبییەکان لەسەر حیسابی بەرژەوەندییەکانی کورد بڕیار بدەن.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، ئەو بەرپرسەی پارتی باسی لە گرنگی کەرکوک کرد و گوتی: "کەرکوک و کەرکوکییەکان دڵی کوردستانن. مێژووی پارتی و بزووتنەوەی رزگاریخوازی کورد شاهیدی ئەوە دەدەن کە پارتی هەرگیز لەسەر کەرکوک سازشی نەکردووە."

ئاماژەی بەوەش کرد، هەمان تێبینییان لەسەر پۆستی پارێزگاری کەرکوک هەیە؛ پێویستە دیاریکردنی پارێزگار پەیامێکی کوردستانی بێت بۆ ئەوەی بتوانرێت ماددەی 140 جێبەجێ بکرێت و رێگری لە تەعریب و زوڵمکردن لە جووتیارانی کورد بکرێت.

لە کۆتاییدا، عەلی حوسێن جەختی کردەوە، پارتی دیموکراتی کوردستان بەردەوام دەبێت لەسەر بەرنامە سیاسییەکەی و هەوڵەکانی بۆ پاراستنی یەکڕیزیی نێوان لایەنەکان. گوتی: "ئێمە دەمانەوێت بە یەکڕیزی بڕیار لەسەر پرسە چارەنووسسازەکان بدەین، چونکە ئەمە تەنیا شەڕی حزبێک نییە، بەڵکو شەڕی پاراستنی پێگەی هەرێمی کوردستان و داهاتووی گەلەکەمانە."