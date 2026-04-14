وەزارەتی شەهیدان: ئەنفال تەنیا کۆمەڵکوژی مرۆیی نەبوو، بەڵکو جینۆسایدی خاک و ژینگە و ناسنامەی کورد بوو

وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەبۆنەی تێپەڕبوونی 38 ساڵ بەسەر شاڵاوە دڕندانەکانی ئەنفال، بەیاننامەیەکی بڵاوکردەوە و تێیدا وێڕای یادکردنەوەی قوربانیان، چەند داواکارییەکی ئاراستەی حکومەتی فیدراڵی عێراق کرد.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە، 38ساڵ لەمەوبەر rژێمی پێشووی عێراق یەکێک لە گەورەترین تاوانەکانی مێژووی دژ بە گەلی کوردستان ئەنجامدا، کە ئامانج لێی قڕکردن و سڕینەوەی ناسنامەی نەتەوەیی و مۆرکی کوردایەتی بوو لەسەر خاکی باوباپیرانی. وەزارەت ئاماژەی بەوەش کردووە کە ئەو تاوانە تەنها پاکتاوی جەستەیی نەبووە، بەڵکو زمان، کەلتوور، ژینگە و سروشتی کوردستانیشی کردبووە ئامانج تا چیتر خاکەکە بۆ ژیان شیاو نەبێت.

وەزارەتی کاروباری شەهیدان تیشکی خستۆتە سەر ئەوەی راپەڕینی ساڵی 1991ـی گەلی کوردستان، وەڵامێکی مێژوویی بوو بۆ کۆتاییهێنان بەو ستەم و جینۆسایدەی کە ڕژێمی بەعس لەرێگەی ئەنفال و کیمیابارانەوە دەرهەق بە کورد ئەنجامی دەدا.

سەبارەت بە ئەرکەکانی ئێستای وەزارەت، لە بەیاننامەکەدا هاتووە: "وەک ئەرکێکی سەرەکی بەردەوامین لە هەوڵەکانمان بۆ زیاتر ناساندنی کەیسەکانی ئەنفال وەک جینۆساید لە ناوەندە هەرێمی و نێودەوڵەتییەکاندا، چونکە ئەوەی ئەنجامدرا تاوانێکی گەورە بوو دەرهەق بە مرۆڤایەتی و ژینگەی کوردستان."

لە کۆتایی بەیاننامەکەدا، وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان جارێکی دیکە داوایەکی رەوای ئاراستەی حکوومەتی عێراقی فیدراڵ کرد و جەختی کردەوە: "دەبێت حکومەتی عێراق لە چوارچێوەی ماددەی (132)ی دەستووردا، ئەرکە یاسایی و دەستوورییەکانی خۆی جێبەجێ بکات بۆ قەرەبووکردنەوەی زیانلێکەوتووانی دەستی رژێمی پێشوو و گەرەنتی بدات کە جارێکی دیکە ئەو جۆرە کۆمەڵکوژییانە لە عێراقی نوێدا دووبارە نابنەوە."

بەیاننامەکە بە دروود ناردن بۆ گیانی پاکی شەهیدانی ئەنفال و سەرجەم شەهیدانی کوردستان و هیوای سەربەرزی بۆ خانەوادەکانیان کۆتایی هاتووە.