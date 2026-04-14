سلێمانی.. یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی بەڕێوەچوو

پێش کاتژمێرێک

یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی، بەبەشداری 29 فیلم، لە سلێمانی لە سیتی سینەما بەڕێوەچوو و خەڵاتەکان دابەش کران.

سێشەممە، 14ی نیسانی 2026، کاوان عەزیز، گوتەبێژی فێستیڤاڵەکە بە کوردستان24ی گوت، "لەو فێستیڤاڵەدا 29 کورتەفیلم بەشداریان کرد، هەموو ئەو سینەماکارانەی کە فیلمەکەیان بەشدار بوو لەم فێستیڤاڵەدا، ئەو فیلمانەی داستانی بوو ئەوا ماوەی فیلمەکە 29 خولەک زیاتر نەبوو، بەڵام گەر فیلمەکان دۆکیۆمێنتاری بێت، لە 40 خولەک زیاتر نەبوو، واتە ئاسایی بوو ماوەی فیلمەکە کەمتر بێت، بەڵام نابێت ماوەکەی زیاتر بێت، لەسەر ئەم شێوازە خەڵات بەسەر باشترینەکان دابەش کرا"

کاوان عەزیز باس لە دابەشکردنی خەڵاتەکانی فێستیڤاڵ دەکات و دەڵێت، "دابەشکردنی خەڵاتەکانی فێستیڤاڵ بەمشێوەیە بوو وەکو، کورتەفیلمی "مۆری" خەڵاتی باشترین کورتەفیلم. کورتەفیلمی "حەبیبوڵڵا" خەڵاتی باشترین بەڵگەفیلم. هەروەها میران عومەر، بە کورتەفیلمی "مردن لە نێوان ژیاندا" خەڵاتی باشترین مۆنتاژی بردەوە، هەروەها بەرهەم تەیب بە هەمان کورتەفیلم خەڵاتی بەرپرسی هونەری بەدەستهێنا. هەروەها سامان حوسێنپوور، سیناریستی فیلمی "کوڕ" خەڵاتی باشترین سیناریۆی بردەوە. نەوید زاری بە کورتەفیلمی "دۆمیستیک" خەڵاتی باشترین سینەماتۆگرافی بەدەستهێنا.

گوتەبێژی فێستیڤاڵەکە زیاتر باس لە دابەشکردنی خەڵاتەکان دەکات و دەڵێت، "کورتەفیلمی "زام" خەڵاتەکانی باشترین دەرهێنان و باشترین دیزاینی دەنگی بەدەستهێنا، هەروەها فەرشید گەوێڵی، بە نواندنی لەکورتەفیلمەکەدا توانی خەڵاتی باشترین ئەکتەری کوڕ بباتەوە. رێبەر رابەر بە نواندنی لە کورتەفیلمی "چی روویدا" بە هاوبەشی خەڵاتی باشترین ئەکتەری کوڕی بردەوە. رێزە محەمەد بە نواندنی لە کورتەفیلمی "بەرگدرووەکە" خەڵاتی باشترین ئەکتەری کچی بەدەستهێنا.

فێستیڤاڵی کورتەفیلمی کوردی، کە 29 کورتەفیلمی کوردی تێیدا بەشداربوون و 11 خەڵاتی جۆراوجۆر دابەشکران، لە 11ی نیسانی 2026 لە سلێمانی لە سیتی سینەما بەڕێوەچوو و ماوەی سێ رۆژ بەردەوام بوو.