هونەرمەندێکی کورد لە هۆڵەندا بەشداری فێستیڤاڵێکی کولتووری دەکات
کاروان حەمید حەلاق، هونەرمەندی گۆرانیبێژی کورد، بە دوو گۆرانی بەشداری لە سێیەمین خولی فێستیڤاڵی کولتووری هێمسکێرک لە هۆڵەندا دەکات.
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 4ی حوزەیرانی 2026، کاروان حەمید حەلاق، هونەرمەندی گۆرانیبێژی کورد بە کوردستان24ی گوت، "ئەو فێستیڤاڵە هەموو ساڵێک نوێنەرانی چەندین نەتەوە و کولتووری جیاواز کۆدەکاتەوە، ئەمساڵیش بووە مەیدانێک بۆ ناساندنی مۆسیقا و میراتی گەلان. لە نێوان ئەو دەنگ و رەنگە جیاوازانەدا، من وەک کوردێک بە پێشکەشکردنی دوو گۆرانی کوردی هەوڵمدا شتێک لە ناسنامە و رۆحی کولتووری کوردستان بگەیەنمە بینەر و گوێگرانی نێودەوڵەتی."
کاروان حەمید گوتیشی، "لەم فێستیڤاڵەدا گۆرانییەک لە بەرهەمەکانی هونەرمەندی نەمر شەماڵ سایب و گۆرانییەکی دیکەی هونەرمەند مەزهەری خالقیم پێشکەش کرد. ئەو گۆرانییانە لەگەڵ ئۆرکێسترای فەنفارۆ و بە بەشداری نزیکەی پەنجا مۆسیقاژەنی هۆڵەندی و نێودەوڵەتی ئەنجام دران، کە تێکەڵبوونی دەنگی کوردی و موزیکی ئۆرکێسترایی رەنگێکی تایبەتی بە فێستیڤاڵەکە بەخشی."
ئەو هونەرمەندە باس لە بەشداریکردنی لەو فێستیڤاڵە کولتوورییە دەکات و دەڵێت، "من تەنیا وەک گۆرانیبێژێک لەسەر شانۆکە ئامادە نەبووم، بەڵکو وەک نوێنەرێکی کولتووری کوردستان رۆڵم گێڕا. جلوبەرگی کوردی، شێوازی پێشکەشکردن و هەڵبژاردنی گۆرانییەکان هەموویان هەوڵێک بوون بۆ ناساندنی بەشێک لە ناسنامەی کوردی بە ئامادەبووانی فێستیڤاڵەکە."
کاروان حەمید ئاماژەی بەوەش دا، "من لە ساڵانی رابردوودا، بە بەردەوامی لە چالاکییە هونەری و کولتوورییەکانی دیاسپۆرای کوردی بەشداریم کردووە و هەمیشە هەوڵمداوە لە رێگەی گۆرانی و ئامێرە مۆسیقاییەکانەوە، کولتووری کوردی بگەیەنم و هاوکات بە خەڵکانی نەتەوەکانی دیکە بناسێنم. بۆیە بەشداربوونم لە فێستیڤاڵی هێمسکێرک تەنیا پێشکەشکردنی دوو گۆرانی نەبوو، بەڵکو بەشێک بوو لە هەوڵە بەردەوامەکانی من بۆ پاراستن و بڵاوکردنەوەی کولتووری کوردی لە دەرەوەی وڵات."
کاروان حەمید حەلاق، هونەرمەندی گۆرانیبێژی کورد، خەڵکی شاری کەرکووکە و دانیشتووی وڵاتی هۆڵەندایە. لە دەرەوەی بەشداری چەندین فێستیڤاڵی هونەری کولتوورە جیاوازەکانی کردووە.