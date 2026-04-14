هەولێر.. وەرزی بەهارەی پڕۆژەی سینەما و جەماوەر دەستپێدەکاتەوە

لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی سینەمای هەولێر، وەرزی بەهارەی پڕۆژەی "سینەما و جەماوەر"، لە هەولێر لە ئێمپایەر سینەما دەستپێدەکات.

سێشەممە، 14ی نیسانی 2026، شاخەوان مستەفا، بەڕێوەبەری سینەمای هەولێر بە کوردستان24ی گوت، "پڕۆژەی سینەما و جەماوەر، لەم هەفتەیە دەست بەچالاکییەکانمان دەکەینەوە، وەستانی پڕۆژەکە بەبۆنەی مانگی رەمەزانی پیرۆز و دواتریش بەهۆی ئەو شەڕ و ئاڵۆزییەی لەناوچەکە دروستببوو بووە، بۆیە نەمانتوانی چالاکییەکان درێژە پێ بدەین، لە ئێستادا بڕیاریمان داوە کە پڕۆژەی سینەما و جەماوەر لە وەرزی بەهارەیدا لەم هەفتەیەدا وەک یەکەم چالاکی دەستپێدەکەین و بەردەوام دەبین."

شاخەوان مستەفا گوتیشی، "چالاکی ئەم هەفتەیەمان، فیلمی سینەمایی "سیمای خۆڵەمێش" نمایش دەکرێت، کە لە دەرهێنانی شاخەوان ئیدریسە، لەنواندنی کۆمەڵێک هونەرمەندی ئەستێرەی دیاری کوردستانە، چیڕۆکی فیلمەکەش باس لە ساڵانی هەشتاکان دەکات کە حزبی بەعس بۆتە ماڵوێرانی و دەربەدەری بۆ میللەتی کورد، کە هیچ کاتێک دڵخۆشی کوردی نەویستووە، کە بەردەوام کوردی ئاوارە و ئەنفال و جینۆساید کردووە."

بەڕێوەبەری سینەمای هەولێر ئاماژەی بەوەش دا، "ئێمە بەباشی دەزانین ئەو جۆرە فیلمانە هەبێت، چونکە ئێمە دەرگامان بۆ هەموو چین و توێژێک کراوەیە، جا کورد بێت یان لە نەتەوەیەکی تر بێت، چونکە پەیامی کوردستان پەیامێکی پێکەوە ژیانییە، بۆیە هەموو پێکهاتەکان کە هونەرمەندن، بۆیان هەیە گەر پڕۆژەی هونەرییان هەبێت بەتایبەت لەبواری فیلم، ئێمە دەتوانین دەرگایان بۆ بکەینەوە و خزمەتیان بکەین وەک چۆن خزمەتی هەر تاکێکی تر دەکەین."

بەڕێوەبەرایەتی سینەمای هەولێر، لە چوارچێوەی پڕۆژەی "سینەما و جەماوەر"، بڕیارە رۆژی چوارشەممە 15ی نیسانی 2026 دەست بە چالاکییەکانی خۆی بکات، هەروەها هەموو هەفتەیەک بێبەرامبەر، فیلمی سینمایی لە هەولێر لە ئێمپایەر سینەما، نمایش دەکات.