سیاسی

سەرۆکی حکوومەت پیرۆزبایی سەری ساڵ لە ئێزدییەکان دەکات

کوردستان سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئێزدییەکان

ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـی نیسانی 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەبۆنەی جەژنی سەری ساڵی ئێزیدییەکانەوە، پیرۆزباییەکی گەرم ئاراستەی تەواوی خوشک و برایانی ئێزدی لە کوردستان و جیهان دەکات و دووپاتی دەکاتەوە حکوومەتی هەرێم بەردەوام دەبێت لە پشتگیریی ماف و داخوازییەکانیان.

دەقی پەیامی سەرۆکی حکوومەت:

ب هەلکەفتا سەرساڵا ئێزیدییان، گەرمترین پیرۆزباهیان ئاراستەی تەڤایا خوشک و برایێن ئێزیدی ل کوردستانێ و جیهانێ دکەم. هیڤیدارم د سەقایەکێ ئاشتی و تەناهیێ دا ڤێ جەژنێ ببورینن.

ب ڤێ هەلکەفتێ دووپاتیێ ل پشتەڤانییا حکوومەتا هەرێما کوردستانێ ل ماف و داخوازییێن خوشک و برایێن ئێزیدی دکەینەڤە.

سەرساڵا ئێزیدییان پیرۆز بیت و هەر د خۆشی و شادیێ دا بژین.

مەسرور بارزانی
سەرۆکێ حکوومەتا هەرێما کوردستانێ

 
 
 
لاڤین عومەر ,