سەرۆکی حکوومەت پیرۆزبایی سەری ساڵ لە ئێزدییەکان دەکات

ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـی نیسانی 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەبۆنەی جەژنی سەری ساڵی ئێزیدییەکانەوە، پیرۆزباییەکی گەرم ئاراستەی تەواوی خوشک و برایانی ئێزدی لە کوردستان و جیهان دەکات و دووپاتی دەکاتەوە حکوومەتی هەرێم بەردەوام دەبێت لە پشتگیریی ماف و داخوازییەکانیان.

دەقی پەیامی سەرۆکی حکوومەت:

ب هەلکەفتا سەرساڵا ئێزیدییان، گەرمترین پیرۆزباهیان ئاراستەی تەڤایا خوشک و برایێن ئێزیدی ل کوردستانێ و جیهانێ دکەم. هیڤیدارم د سەقایەکێ ئاشتی و تەناهیێ دا ڤێ جەژنێ ببورینن.

ب ڤێ هەلکەفتێ دووپاتیێ ل پشتەڤانییا حکوومەتا هەرێما کوردستانێ ل ماف و داخوازییێن خوشک و برایێن ئێزیدی دکەینەڤە.

سەرساڵا ئێزیدییان پیرۆز بیت و هەر د خۆشی و شادیێ دا بژین.

مەسرور بارزانی

سەرۆکێ حکوومەتا هەرێما کوردستانێ