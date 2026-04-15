واشنتن هەوڵەکانی بۆ ئاشتییەکی گشتگیر لە نێوان لوبنان و ئیسرائیل چڕ دەکاتەوە

پێش 3 کاتژمێر

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا رایگەیاند، کۆبونەوەی ئەمجارەی نێوان لوبنان و ئیسرائیل یەکەمین کۆبوەنەوەی ئاستبەرزە لە نێوان حکوومەتەکانی هەردوو وڵات لە ساڵی 1993ـەوە، ئاماژەی بەوەش کردووە، گفتوگۆکان بەرهەمدار بوون و تیشکیان خستووەتە سەر دۆزینەوەی رێگەیەک بۆ دەستپێکردنی دانوستانی راستەوخۆ.

چوارشەممە 15ـی نیسانی 2026، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا رایگەیان، هەر رێککەوتنێک بۆ وەستاندنی شەڕ و پێکدادانەکان دەبێت بە شێوەیەکی فەرمی لە نێوان حکوومەتی لوبنان و ئیسرائیل و بە سەرپەرشتی واشنتن ئەنجام بدرێت، هاوکات واشنتن هیوای خواستووە ئەم دانوستانانە تەنها لە چوارچێوەی رێککەوتنی ساڵی 2024ـدا نەمێننەوە، بەڵکو بەرەو ئاشتییەکی گشتگیر و چارەسەری کۆتایی هەنگاو بنێن.

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا، ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەم دانوستانانە دەبنە دەروازەیەک بۆ پێشکەشکردنی هاوکاریی نێودەوڵەتی بۆ ئاوەدانکردنەوەی لوبنان و بوژانەوەی ئابووریی ئەو وڵاتە، جەختی لەوەشکردووەتەوە، ئەمریکا و ئیسرائیل لە پشتیوانیکردنی حکوومەتی لوبنان بەردەوام دەبن بۆ ئەوەی چەک تەنها لە دەستی دەوڵەتدا بێت، هەروەها کۆتایی بە هەژموونی ئێران و چالاکییە چەکدارییەکانی گرووپە چەکدارەکان لەناو خاکی لوبناندا بهێنرێت.

لای خۆیەوە حکوومەتی ئیسرائیل ئامادەیی خۆی بۆ دانوستانی ڕاستەوخۆ نیشانداوە بە ئامانجی پاراستنی ئاسایشی گەلانی هەردوو وڵات و هەڵوەشاندنەوەی ژێرخانی ئەو گرووپانەی کە بە "تێرۆریست" ناویان بردوون.

لە کۆتاییدا، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا جارێکی دیکە پشتیوانی خۆی بۆ مافی ئیسرائیل لە بەرگریکردن لە خۆی دووپاتکردەوە و ئەم هەوڵانەی بە بەشێک لە پڕۆسەی سەقامگیریی درێژخایەن لە ناوچەکەدا وەسف کرد.