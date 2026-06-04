کار بۆ هاوتاکردنی مووچەی کارمەندانی وەزارەتی ناوخۆ لەگەڵ حکوومەتی عێراق دەکرێت
بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: یەکێک لەو ستراتیژیانەی وەزارەتی ناوخۆ لە کابینەی داهاتوو کاری جددی لەسەر دەکات بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژییە.
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 4ـی حوزەیرانی 2026، هێمن میرانی بهڕێوهبهری گشتیی دیوانی وهزارهتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکیدا بۆ ژمارەیەک میدیا رایگەیاند: نزیکەی ساڵێکە خەریکی ئامادەکردنی ستراتیژیەتێکین بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی کە دەبێتە هۆی تیرۆر، ژمارەیەک لێژنە دروستکراون، کە لە نوێنەرانی دام و دەزگا پەیوەندیدارەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێکهاتوون، ئەم لێژنەیە دەیان کۆبوونەوە ئەنجامداوە بۆ ئامادەکردنی چەند بنەمایەک بۆ ئەم ستراتیژییە.
هەروەها ئاماژەی بەوەدا، دەمانەوێت لە کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەم ستراتیژییە کاری لەسەر بکرێت و جێبەجێ بکرێت.
دەربارەی یەکاسانکردنەوەی مووچەی کارمەندانی وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی حکوومەتی عێراق، بەڕێوەبەری گشتیی دیوان گوتی: لە کابینەی نویەم کاری زۆر بۆ یەکسانکردنی مووچەی کارمەندانی مەدەنی وەزارەتی ناوخۆ و سەربازی لەگەڵ هاوشێوەکانیان لە حکوومەتی فیدراڵی کراوە، جەختیشی کردەوە لە دوو هەفتەی رابردوو سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی رەزامەندی داوە لە گفتوگۆی بودجەی 2026 ـی حکوومەتی عێراق جێگەی ئەو بابەتە بکرێتەوە.
باسی لەوەش کرد، هاوکات بۆ ئەم مەبەستە سەرۆکایەتیی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران لە رێگەی نووسراوێکەوە وەزارەتی دارایی لەسەر ئەم بابەتە ئاگادار کردووەتەوە.