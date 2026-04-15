فاینانشاڵ تایمز: ئێران مانگی دەستکردی چینی بۆ هێرشکردنە سەر بنکەکانی ئەمریکا بەکارهێناوە

پێش دوو کاتژمێر

رۆژنامەی فاینانشاڵ تایمز لە راپۆرتێکی بنکۆڵکاریدا ئاشکرای کرد، سوپای پاسدارانی ئێران بەرەوپێشچوونی گەورەی لە تواناکانی هێرشبەریدا بەدەستهێناوە، ئەوەش دوای بەکارهێنانی مانگێکی دەستکردی سیخوڕی دروستکراوی چین بۆ هەماهەنگی و ئاراستەکردنی هێرشەکان بۆ سەر بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا.

چوارشەممە 15ـی نیسانی 2026، رۆژنامەی فاینانشاڵ تایمز لە راپۆرتێکدا ئاشکرای کردووە، مانگی دەستکردی TEE-01B لە کۆتایی ساڵی 2024 لە خاکی چینەوە رەوانەی بۆشایی ئاسمان کراوە و دواتر لە رێگەی پلانێکی ئاڵۆزەوە لەناو خولگەکەدا رادەستی هێزی هەوافەزای سوپای پاسداران کراوە.

لە راپۆرکەتدا ئاماژەی بەوەکراوە، سوپای پاسداران ئەم مانگە دەستکردەی بۆ وێنەگرتنی وردی بنکەی ئاسمانی شازادە سوڵتان لە سعودیە بەکارهێناوە، چەند کاتژمێرێک پێش و دوای هێرشە موشەکییەکەی 14ـی ئاداری رابردوو، دوای هێرشەکە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا ئەو هێرشەی پشتڕاستکردەوە کە بووە هۆی زیان گەیاندن بە 5 فڕۆکەی سووتەمەنی گواستنەوەی هێزی ئاسمانی ئەمریکا.

لێکۆڵینەوەکەی فاینانشاڵ تایمز ئاماژە بەوە دەکات، مانگە دەستکردەکە زانیاریی هەواڵگری وردی دەربارەی ئەم شوێنانە داوە بە ئێران:

1- بنکەی ئاسمانی موەفەق سەڵتی لە ئوردن.

2- بارەگای دەستەی پێنجەمی هێزی دەریایی ئەمریکا لە بەحرەین.

3- ناوەندە لۆجستییەکانی وەک کامپی "لیمۆنییە" لە جیبۆتی.

4- کردنە ئامانجی ژێرخانی مەدەنی: چاودێرییەکانی ئەم مانگە دەستکردە تەنها لایەنی سەربازی نەگرتووەتەوە، بەڵکو وێنەی وردی ژێرخانە مەدەنییە هەستیارەکانی وەک وێستگەکانی شیرینکردنی ئاوی دەریا لە ئیمارات و کارگەکانی ئەلەمنیۆم لە بەحرەینی گرتووە.

ئەم پەرەسەندنە نوێیە نیشانەی قووڵبوونەوەی هاوکارییە تەکنەلۆژی و سەربازییەکانی نێوان تاران و پەیژین بووەتە هۆی زیادبوونی مەترسییەکان بۆ سەر سەقامگیری ناوچەکە و ئاسایشی هێزەکانی ئەمریکا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.