ترەمپ: کەسێک بە پاپا بڵێت ئێران زیاتر لە 40 هەزار خۆپیشاندەری کوشتووە

ترەمپ بۆ پاپا: رێگە پێدراو نییە ئێران چەکی ئەتۆمی هەبێت

پێش دوو کاتژمێر

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، لە پەیامێکی نوێدا لە پلاتفۆرمی 'تروس سۆشیال' داوای کرد هەڵوێستێکی نێودەوڵەتی توند بەرامبەر بە حکوومەتی تاران وەربگیرێت. ترەمپ داوای کرد پەیامەکەی بگەیەنرێتە پاپا لیۆی چواردەهەم بۆ ئەوەی جیهان لە قەبارەی ئەو رووداوانە ئاگادار بکرێتەوە کە لە ناوخۆی ئێراندا روودەدەن.

ترەمپ لە پەیامەکەیدا ئاماژەی بەوە کردووە، لە ماوەی رابردوودا، هێزە ئەمنییەکانی ئێران 42 هەزار خۆپیشاندەری بێتاوان و بێ چەکیان کوشتووە. ئەو ئەم کارانەی وەک "کۆمەڵکوژی" وێنا کرد و داوای کرد چاوپۆشی لەم پێشێلکاریانە نەکرێت.

سەبارەت بە دۆسیەی ئەتۆمیش، سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند: "بە هیچ شێوەیەک قبوڵکراو نییە، ئێران ببێتە خاوەنی بۆمبی ئەتۆمی." ئەو جەختی کردەوە، رێگریگرتن لە پڕچەکبوونی ئەتۆمی ئێران دەبێت لە پێشینەی کارە نێودەوڵەتییەکان بێت بۆ پاراستنی سەقامگیری ناوچەکە.

ترەمپ پەیامەکەی بە دروشمێکی بەهێز کۆتایی پێهێنا و رایگەیاند: "ئەمریکا گەڕایەوە!"، ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ دووبارە سەرهەڵدانەوەی رۆڵی کاریگەری ئەمریکا لە گۆڕەپانی نێودەوڵەتیدا.