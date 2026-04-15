دەستەی ژینگە: هیچ مەترسییەکی تیشکدانەوەی ئەتۆمی لەسەر هەرێمی کوردستان نییە

دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگەی هەرێمی کوردستان دڵنیایی دەداتە هاووڵاتییان کە تاوەکو ئێستا هیچ نیشانەیەکی تیشکدانەوەی ئەتۆمی لە ئاسمان و خاکی کوردستاندا تۆمار نەکراوە، هاوکات رایدەگەیەنێت کە دەست بە هەڵسەنگاندنی وردی زیانە ژینگەییەکانی جەنگی ئەم دواییەی ناوچەکە دەکەن.

سێشەممە 14ـی نیسانی 2026، دکتۆر سەنعان محەممەد، گوتەبێژی دەستەی ژینگەی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند: "دوای وەستانی هێرشە مووشەکی و درۆنییەکان، لایەنە پەیوەندیدارەکان دەست دەکەن بە هەڵسەنگاندنی زیانە ژینگەییەکانی ئەو جەنگە، گوتیشی،" ئامانجمانە بە شێوەیەکی زانستی لێکۆڵینەوە لە کاریگەرییەکانی ئەو هێرشانە لەسەر خاک، ئاو و هەوای کوردستان بکەین."

گوتەبێژی دەستەی ژینگە ئاشکراشی کرد، نووسراوێکی فەرمییان ئاراستەی سەرجەم پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکانی هەرێمی کوردستان کردووە، بە مەبەستی دروستکردنی هەماهەنگی و کۆکردنەوەی زانیارییەکان لەسەر ئەو زیانانەی بەر ژینگەی ناوچەکە کەوتوون.

سەبارەت بە مەترسیی تیشکدانەوەی ئەتۆمی، سەنعان محەممەد رایگەیاند: "هەرچەندە تاوەکو ئێستا هیچ جۆرە تیشکدانەوەیەک لە هەرێمی کوردستان و تەنانەت لە عێراقیش تۆمار نەکراوە، بەڵام پێویستە لێکۆڵینەوەی ورد لەسەر کاریگەرییە کیمیایی و ژینگەییەکانی دیکەی پاشماوەی مووشەک و درۆنەکان بکرێت."

جەختی لەوەشکردەوە، دەستەی ژینگە ئامانجیەتی دوای تەواوبوونی لێکۆڵینەوە مەیدانییەکان، راپۆرتێکی زانستی و ورد پێشکەشی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بکات، بۆ ئەوەی قەبارەی زیانەکان بە روونی بخەنە روو.

ئەم هەنگاوەی دەستەی ژینگە دوای زنجیرەیەک هێرشی درۆنی مووشەکی دێت کە لە لایەن گرووپە چەکدارە لەیاسا دەرچووەکانی عیراقەوە کرایە سەر هەرێمی کوردستان، بەگوێرەی ئامارەکان، لە سەرەتای دەستپێکی جەنگی نێوان ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران لە 28ـی شوباتی رابردوو، 707 درۆن و مووشەک ئاراستەی هەرێمی کوردستان کراون، ئەمەش نیگەرانیی لەبارەی تێکچوونی پێکهاتەی خاک و ژینگەی ناوچەکە دروست کردووە.