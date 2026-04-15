بۆ فشارخستنە سەر ئێران، ئەمریکا هەزاران سەربازی دیکە رەوانەی ناوچەکە دەکات

پێش کاتژمێرێک

بەرپرسانی باڵای ئەمریکا رایانگەیاند، واشنتن لە چەند رۆژی داهاتوودا هەزاران سەربازی دیکە رەوانەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات، ئەوەش وەک هەوڵێک بۆ زیادکردنی فشارەکان بۆ سەر ئێران بە مەبەستی گەیشتن بە رێککەوتنێکی نوێ.

چوارشەممە 15ـی نیسانی 2026، رۆژنامەی واشنتن پۆست لە زاری چەند بەرپرشیکی باڵای ئەمریکاوە بڵاویکردەوە، ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ بڕایریان داوە، نزیکەی 6 هەزار سەرباز کە لەسەر پشتی کەشتیی فڕۆکەهەڵگری "یو ئێس ئێس جۆرج دەبلیو بوش" و چەند کەشتییەکی جەنگیی یاوەری هەن، بەرەو رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڕێکەوتوون.

بەگوێرەی زانیارییەکانی رۆژنامەکە، چاوەڕوان دەکرێت نزیکەی 4200 سەربازی دیکە لە هێزەکانی مارینز لە کۆتایی ئەم مانگەدا بگەنە ناوچەکە.

ناردنی ئەم هێزە گەورەیەی ئەمریکا لە کاتێکدایە، بڕیارە ئاگربەستە کاتییەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران لە 22ـی نیساندا کۆتایی پێبێت.

لەمبارەیەوە، جیمس فۆگۆ، ئەدمیراڵی خانەنشینکراوی هێزی دەریایی ئەمریکا و بەرپرسی ناوەندی ستراتیژی دەریایی ئەمریکا رایگەیاندووە، گەیشتنی ئەم کەشتییە جەنگییە و هێزە نوێیەکان، فشارە سیاسی و سەربازییەکانی سەر تاران چڕتر دەکەنەوە بۆ ئەوەی ناچار بێت بێتە سەر مێزی گفتوگۆ و رێککەوتن.

ئەم پەرەسەندنە سەربازییە نیشانەی توندبوونەوەی ئاراستەی واشنتنە بەرامبەر تاران، هاوکات لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی کۆتاییهاتنی ئاگربەستە کاتییەکە، ئەمریکا دەیەوێت فشارەکانی لەسەر ئێران زیاتر بکات بە ئامانجی ئەوەی تاران پەلکێشی سەر مێزی گفتوگۆو رێککەوتن بکات، لە بەرانبەردا ئێران وەکو وەڵامێکی توند بۆ هەڕەشەکانی ئەمریکا رایگەیاندووە، هەر جوڵەیەکی سەربازی بە ئامانجی شکاندنی سەروەری وڵاتەکە و شێواندنی ئاسایشی ناوچکە لە لایەن سوپاوە بە توندی وەڵام دەدەنەوە و لە ئاست ئەو هەڕەشە و فشارانە بێ دەنگ نابن.