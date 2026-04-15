سبەی فراکسیۆنی پارتی بەشداریی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک ناکات

سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک، تایبەت بە کوردستان24ـی راگەیاند: سبەی بەشداریی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی پارێزگا تایبەت بە ئاڵوگۆڕی پۆستی پارێزگار ناکەین.

چوارشەممە، 15ـی نیسانی 2026، حەسەن مەجید، سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگاری کەرکووک، لە بارەی کۆبوونەوەی سبەی ئەنجوومەنی پارێزگاکە، وەڵامی کوردستان24ـی دایەوە.

هاوکات ئاشکرای کرد، سبەی فراکسیۆنی پارتی، بەشداریی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک، تایبەت بە ئاڵوگۆڕی پۆستی پارێزگار ناکەن.

ئەمەش لە کاتێکدایە، بە گوێرەی کارنامەکەی کۆبوونەوەکەی سبەی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک، رێبوار تەها مستەفا دەست لەکار دەکێشێتەوە و محەممەد سەمعان وەک پارێزگاری نوێ دەستبەکار دەبێت.

بە گوێرەی بەدواداچوونەکەنای کوردستان24، بافڵ تاڵەبانی لەگەڵ حەلبووسی و کلدانی رێککەوتووە، پۆستی پارێزگاری کەرکووک، لە رێبوار تەها وەربگیرێتەوە و بدرێتە محەممەد سەمعان کە سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقە و بۆ حەفت مانگ پارێزگاری کەرکووک دەبێت، دوای ئەو پۆستەکە بە کەسێکی عەرەبی سوننە دەدرێت و تا هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجوومەنی پارێزگاکان پۆستی پارێزگای کەرکووک لە دەستی عەرەبی سوننە دەمێنێتەوە.

هەرچەندە پێشتر لە دوای رێککەوتن و کۆبوونەوەکەی هۆتێل رەشید لە بەغدا، کە 10ـی ئابی 2024، چوار لایەنی سیاسیی، یەکێتیی نیشتمانی کوردستان، بزووتنەوەی بابلیون بە سەرۆکایەتی رەیان کلدانی و حزبی تەقەدوم بە سەرۆکایەتی محەممەد حەلبووسی، یەکێتی رەتیدەکردەوە پۆستی پارێزگار رادەستی هیچ کەس و لایەنێک بکات، بەڵام رێککەوتنەکە کراوە و جێبەجێ دەکرێت؛ تەنانەت هەندێک پێیان وایە، یەکێتی بەم رێککەوتنە دەیەوێت پەیوەندییەکانی لەگەڵ تورکیا ئاسایی بکاتەوە.

لە دوای کۆبوونەوەکەی هۆتێل رەشیدی بەغدا، زیاتر لە ساڵێکە ئەنجوومەنەکە کۆ نەبووەتەوە، بەڵام سبەی بۆ وەرگرتنەوەی پۆستی پارێزگاری کەرکووک لە کورد کۆ دەبێتەوە.