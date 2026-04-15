گەنجانی عێراق دەکرێنە قوربانیی عەسکەرتاریکردنی وڵات

خزمەتی سەربازیی زۆرەملێ؛ هەنگاوێک بەرەو عەسکەرتاریکردنی کۆمەڵگەی عێراقی

لە هەنگاوێکدا کە لای چاودێران بە گەڕانەوە بۆ مێژوویەکی رەش و پڕ لە جەنگ دادەنرێت، سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، پڕۆژەیاسای خزمەتی سەربازیی زۆرەملێی راگەیاند. ئەم پڕۆژەیە کە مۆرکی سەردەمی "عەسکەرتاریکردنی کۆمەڵگە" و مۆدێلەکانی رژێمی پێشووی پێوەیە، وەک پاشەکشەیەکی مەترسیدار بۆ سەر بنەما مەدەنییەکان و ئازادییە تاکەکەسییەکانی نەوەی نوێی عێراق لێکدەدرێتەوە.

ئەم بڕیارە کە لە ناو جەرگەی وەزارەتی بەرگرییەوە راگەیەنرا، شەپۆلێکی نیگەرانیی لای چاودێران دروست کردووە و وەک هەوڵێک بۆ گەڕاندنەوەی عێراق بۆ سەردەمی "سەربازگەی گەورە" و زیندووکردنەوەی میراتی رژێمی پێشوو لێکدەدرێتەوە.

هەیبەت حەلبووسی دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ سوپاسالار و فەرماندە سەربازییەکان، لە جیاتی خستنەڕووی پلان بۆ گەشەپێدانی زانستی و تەکنەلۆژی، پەنای بۆ بژاردەی "سەربازیی زۆرەملێ" برد.

شارەزایان پێیان وایە ئەم هەنگاوە گەڕانەوەیە بۆ ئەو سیستمە کلاسیکی و شکستخواردووانەی کە لە سەدەی رابردوودا عێراقیان تەنیا وەک "هێزێکی مرۆیی چەکدار" پێناسە دەکرد، نەک دەوڵەتێکی خاوەن دامەزراوەی مەدەنی.

سەرۆکی پەرلەمان، پرسی "کەمکردنەوەی بێکاری" وەک بەشێک لە ئامانجەکانی ئەم پرۆژەیەیاسایە ناوبرد؛ ئەمەش لە روانگەی ئابووریناسانەوە وەک دانپێدانانێکی راشکاو بە شکستی حکوومەت لە رەخساندنی هەلی کار لە کەرتە بەرهەمهێنەرەکاندا دەبینرێت.

لە بری ئەوەی گەنجان بەرەو کارگە و ناوەندە زانستییەکان ئاراستە بکرێن، دەسەڵاتدارانی عێراق هەوڵ دەدەن بە "زۆرەملێ" و لەناو سەربازگەکاندا وزەی گەنجان کۆت و بەند بکەن.

بە عەسکەرتاریکردنی کۆمەڵگە

پڕۆژەیاساکە، هاوشێوەی ئەو دروشمانەیە کە لە سەردەمی دیکتاتۆرییەتدا بۆ کۆنترۆڵکردنی بیرکردنەوەی گەنجان و سڕینەوەی ئازادییە تاکەکەسییەکان بەکاردەهات.

چاودێران دەپرسن: ئایا عێراق پێویستی بە سوپایەکی ملیۆنی و "سەربازیی زۆرەملێ" هەیە لە سەردەمێکدا کە جەنگەکان لە رێگەی زیرەکیی دەستکرد و تەکنەلۆژیای پێشکەوتووەوە بەڕێوە دەچن؟ یان ئەمە تەنیا هەوڵێکی سیاسییە بۆ داپۆشینی قەیرانە نێوخۆییەکان؟

هەیبەت حەلبووسی ئاشکرای کرد، کە ئەم پڕۆژەیە بە رێککەوتنی سەرۆک فراکسیۆنەکان هاتووەتە ئاراوە. ئەمەش ئەوە دەسەلمێنێت کە چینە سیاسییەکەی عێراق لەسەر هەموو شتێک جیاواز بن، لەسەر "عەسکەرتاریکردنی کۆمەڵگە" و گەڕانەوە بۆ مۆدێلە کۆنەکان هاوڕان.

ئەم رێڕەوە تەشریعییەی کە هەیبەت حەلبووسی باسی دەکات، لە راستیدا هەوڵێکە بۆ شەرعییەت دان بە بڕیارێک کە باری دارایی وڵات قورستر دەکات و عێراق لە جیاتی گەشەپێدانی مەدەنی، بەرەو داهاتوویەکی نادیار لەناو سەربازگەکاندا دەبات.