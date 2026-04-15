تەسنیم: ئێران داواکاریی ئەمریکا بۆ درێژکردنەوەی ئاگربەست رەت دەکاتەوە

چوارشەممە، 15ـی نیسانی 2026، ئاژانسی هەواڵی "تەسنیم"ـی ئێرانی بڵاوی کردەوە، کە سەرەڕای ئەوەی چەند وڵاتێکی ئەوروپی ئامادەیی خۆیان بۆ میوانداریکردنی دانوستانەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا دەربڕیوە، بەڵام لە ئەگەر بڕیاردانی ئێران بۆ بەردەوامبوونی گفتوگۆکان، شاری ئیسلام ئابادی پاکستان وەک شوێنی بەڕێوەچوونی گەڕی داهاتوو دەمێنێتەوە.

تەسنیم ئاماژەی بەوە کردووە، کە تا ئەم ساتە هیچ بڕیارێک بۆ گۆڕینی شوێنی دانوستانەکان نەدراوە و داواکاریی وڵاتانی ئەوروپاش لەو بارەیەوە پەسند نەکراوە؛ بۆیە پاکستان وەک ناوەندی سەرەکیی دانوستانە ئەگەرییەکان دیاریی کراوە.

ئاژانسەکە باسی لە پرسی ئاگربەستی نێوان هەردوو وڵات کردووە و رایگەیاندووە، سەرەڕای داواکاریی فەرمیی ئەمریکا بۆ درێژکردنەوەی ئاگربەست بۆ ماوەی دوو هەفتەی دیکە، تاران تا ئێستا رەزامەندیی لەسەر ئەو داوایە دەرنەبڕیوە.

بەپێی زانیارییەکانی تەسنیم، کۆماری ئیسلامیی ئێران پێی وایە واشنتن پێویستە لە جیاتی داواکردنی درێژکردنەوەی کات، کار بۆ جێبەجێکردنی ئەو بەڵێن و پابەندییانە بکات کە لە چوارچێوەی ئاگربەستە کارپێکراوەکەی ئێستادا لەسەری رێککەوتوون.

هەروەها تاران جەختی کردووەتەوە، کە دەبێت ئەمریکا دەستبەرداری داواکارییە زیادە و بێبنەماکانی بێت لە پرۆسەی دانوستانەکاندا.