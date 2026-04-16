خۆپێشاندانی هاووڵاتییانی کەرکووک لە بەردەم ئەنجوومەنی پارێزگاکە بەڕێوەچوو

لە بەردەم ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک لە بەرانبەر گۆڕینی پارێزگای کەرکووک خۆپێشاندانێکی ناڕازایەتی بەڕێوەدەچێت.

یەکێک لەو گەنجانەی لە بەردەم ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک قسەی بۆ پەیامێری کوردستان24 کرد، ئاماژەی بەوە دا، تەواوی خەڵکی کەرکووک لەم بڕیارە ناڕازییە، چونکە جارێکی دیکە پارێزگارێکی تر بەسەر خەڵکی ئەم شارە دەسەپێنرێت، دڵنیابن رۆژێک بە دەسەڵات ئەم شارە بەدەست دێنینەوە، هەروەها ئێمە نوێنەری هیچ حزبێک نین.

گوتیشی: خەڵکی کەرکووک بە هەموو پێکهاتەکانییەوە نارازییە، لەبەر ئەوەی ئێمە دڵمان خۆش بوو لە دوای 16ی ئۆکتۆبەرەوە گرینگترین پۆست کە بۆمان ماوەتەوە پارێزگاری کەرکووکە.

بڕیار وابوو کاتژمێر 12ـی نیوەڕۆی ئەمڕۆ کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک بەڕێوەبچێت، بەڵام بەهۆی تەواونەبوونی رێژەیی یاسایی کۆبوونەوەکە بۆ کاتژمێر شەشی ئێوارە دواخرا.