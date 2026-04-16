ئابووری

یەکێتیی هاوردە و هەناردەکاران: نزیکەی 300 هەزار باری بازرگانان لە بەندەر عەباسی ئێران گیریانخواردووە

سەرۆکی یەکێتیی هاوردە و هەناردەکارانی هەرێمی کوردستان ئاشکرای دەکات، بەهۆی جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل دژ بە ئێران، کاڵا و کەلوپەلی هاوردەکراوی بەشێک لە بازرگانانی هەرێمی کوردستان، کە لە بەندەر عەباسەوە هاوردە دەکرێن، گیریانخواردووە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 16ـی نیسانی 2026، مستەفا عەبدولڕەحمان، سەرۆکی یەکێتیی هاوردە و هەناردەکارانی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ی راگەیاند، بەهۆی شەڕی نێوان ئەمریکا و ئێرانەوە تەواوی جووڵە بازرگانییەکانی گەرووی بەندەر عەباس وەستابوون، بەگوێرەی زانیارییەکان نزیکەی 300 هەزار باری کەلوپەلی جیاواز، کە بەشێکیان باری بازرگانانی عێراق و هەرێمی کوردستان بوون، لەو بەندەرە گیریانخواردووە.

هەروەها سەرۆکی یەکێتیی هاوردە و هەناردەکارانی هەرێمی کوردستان دەڵێت "داخرانی گەرووی هورمز نابێتە، پەکخستنی جووڵە بازرگانییەکانی هەرێمی کوردستان، بەڵام دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لە کاڵاکان، چونکە رێگەی هاوردەکردنیان دوورتر بوونەتەوە و ئەمەش کاری گەری دەبێتە سەر کرێی گواستنەوە و باج.

هەروەها مستەفا عەبدولرەحمان ئاماژەشی دا کە ئێستا گەرووەکە بەڕووی ئەو بارانە کراوەتەوە کە بەر لە شەڕی ئەمریکا و ئێران بە رێکەوتبوون، بەڵام ئەو بارانەی لەدوای ئاگربەست و داخرانی گەرووی هورمز هاوردە دەکرێن، بەهۆی گەمارۆی دەیاریی ئەمریکاوە بۆ سەر بەندەرەکانی ئێران، رووبەڕووی ئاستەنگی دەربازبوون دەبنەوە، چونکە هێزی دەریایی ئەمریکا رێگرە لە گەیشتنی هەموو کەشتییەکی بازرگانی بۆ بەندەرەکانی ئێران.

 
شۆڕش هەرکی ,