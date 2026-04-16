هێمن هەورامی: نابێت بە سەفەقەی گوماناوی بابەتی کەرکووک یەکلا بکرێتەوە

هێمن هەورامی، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە میانەی بەشداریی لە ژووری هەواڵی کوردستان24 گوتی: پرسی خاک و خەڵک و پرسی ناسنامەی کوردستانییەتی کەرکووک، بابەتێکی هێندە ئاسان نییە بە سەفەقات یەکلا بکرێنەوە

ئەو ئەندامەی مەکتەبی سیاسیی پارتی دەڵێت: کەرکووک پێویستی بە رێککەوتنێکی هاوسەنگە، کە بە هاوبەشی نێوان تەواوی پێکهاتەکان بێت، دەبێت رێککەوتنەکە بە شێوەیەکی ئاشکرا ئەنجام بدرێت، نەک بە سەفەقەیەکی گوماناوی وەک ئەوەی هۆتێل رەشید.

هەورامی جەختی لەوە کردەوە، لەگەڵ تەواوی مافی پێکهاتەکانی کەرکووک داین، بەڵام بۆ ئێمە ماددەیەکی گرنگی دەستووری هەیە ئەویش 140ـە، ئێستا دەپرسین چارەنووسی ئەو ماددەیە لەم سەفەقاتە گوماناویانەی هۆتێل رەشید چی دەبێت.

گوتیشی: نابێت چارەنووسی کەرکووکییەکان بکرێتە قوربانی سەفەقەیەکی گوماناوی هۆتێلی رەشید، ئەوەی ئەمڕۆش ئەنجام دەدرێت درێژەپیێدەری ئەو سەفەقەیەی هۆتێل رەشیدە.

