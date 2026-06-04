سەرۆك بارزانی و باڵیۆزی تورکیا سەردانی سەرۆکی حکوومەتیان بۆ ئیستانبوڵ تاوتوێ کرد

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سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە باڵیۆزی تورکیا لە عێراق کرد. لە دیدارەکەدا دوایین گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە و پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر، بەغدا و ئەنقەرە تاوتوێ کران و باڵیۆزی تورکیا پێزانینی وڵاتەکەی بۆ سیاسەتی حەکیمانەی هەرێمی کوردستان لە هەمبەر گرژییەکان نیشان دا.

رۆژی پێنجشەممە 4ی حوزەیرانی 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە ئانڵ بۆرا ئینان، باڵیۆزی تورکیا لە عێراق کرد.

لە دیدارەکەدا، کە ئەرمان تۆپچو، کونسوڵی گشتیی تورکیا لە هەولێر ئامادەی بوو، بیروڕا لەبارەی دوایین گۆڕانکاری و شەڕ و گرژییەکان لەسەر ئاستی ناوچەکە ئاڵوگۆڕ کرا. باڵیۆزی تورکیا پێزانینی وڵاتەکەی بۆ دانبەخۆداگرتن و سیاسەتی حەکیمانەی هەرێمی کوردستان نیشان دا، کە وێڕای هەوڵەکان بۆ تێوەگڵاندنی هەرێم و هەبوونی دەستدرێژی و بۆردومانی بەردەوام بۆ سەر هەرێم، بەڵام هەرێمی کوردستان بە هەموو شێوەیەک هەوڵی دا نەبێتە بەشێک لەو شەڕ و گرژییانەی لە ناوچەکەدا رووی داوە.

لە بەشێکی تری دیدارەکەدا، باس لە بارودۆخی دوای پێکهێنانی حکوومەتی عێراق و پەیوەندییەکانی نێوان هەرێم و بەغدا، هەروەها پەیوەندیی نێوان پارتی و لایەنە سیاسییەکانی عێراق کرا. هەردوولا هیوای ئەوەیان خواست کە هەوڵەکان بە ئاراستەی چارەسەرکردنی کێشەکان و هەماهەنگیی تەواو لە بوارە جیاجیاکان و نەهێشتنی گرفتەکاندا بن.

هەروەها رۆشنایی خرایە سەر پەیوەندییەکانی نێوان عێراقی فیدراڵ و هەرێمی کوردستان و تورکیا؛ گفتوگۆش لەبارەی دەرئەنجامەکانی دوایین سەردانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ تورکیا کرا و جەخت لە پەرەپێدانی پەیوەندی و دۆستایەتیی نێوان هەردوولا کرایەوە.

لە کۆتایی دیدارەکەدا، بارودۆخی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و هەنگاوەکان بۆ وەگەڕخستنی پڕۆسەی سیاسی، تەوەری تری گفتوگۆکان بوو.