فراکسیۆنی پارتی لەبارەی پرۆژە یاسای سەربازیی زۆرە ملێ هەڵوێستی خۆی راگەیاند

ئەندامێکی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی پارتی رایدەگەیەنێت، ئەوان لەگەڵ پرۆژە یاسای سەربازیی زۆرەملێ نین و رەتی دەکەنەوە و دەشڵێت، لە کوردستان کاری پێناکرێت.

ئەمڕۆ شەممە، 18ـی نیسانی 2026، زیرەک زێباری، ئەندامی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە فراکسیۆنی پارتی بە کوردستان24ـی راگەیاند، فراکسیۆنی پارتی دژی پرۆژە یاسای سەربازیی زۆرە ملێیەو رەتیدەکاتەوە.

ئەو پەرلەمانتارەی فراکسیۆنی پارتی گوتیشی: ئەو پرۆژە یاسایە ئەگەر پەسەندیش بکرێت لە هەرێمی کوردستان کاری پێناکرێت.

ئەمە لەکاتێکدایە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بڵاویکردەوە، یاسای خزمەتی نیشتیمانی، واتە پابەندکردنی هاووڵاتیان بە ئەنجامدانی خزمەتی سەربازیی بۆ ماوەیەکی دیاریکراو، خراوەتە بەرنامەی کاری دانیشتنی سبەی یەکشەممە، 19ـی نیسانی 2026، و گفتوگۆی لەسەر دەکرێت.