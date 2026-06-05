کەشناسی: پلەکانی گەرما بەرزدەبنەوە

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کورستان ئاشکرای دەکات، پلەکانی گەرما بەرەو بەرزبوونەوە دەچن و زاخۆ ئەمڕۆ 37 پلەی سیلیزی تۆمار دەکات.

ئەمڕۆ هەینی، 5ـی حوزەیرانی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند:کەشی ئاسمان ئەمڕۆ ساماڵ دەبێت. و پلەکانی گەرما بەراورد بە بە تۆمارەکانی دوێنێ کەمێک بەرزدەبنەوە.

دەربارەی کەشی سبەی شەممە، کەشناسی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوەداوە، ئاسمان ساماڵ و پەڵە هەور دەبێت و هەروەها پلەکانی گەرما بەرزدەبنەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی

هەولێر: 36 پلەی سیلیزی

پیرمام: 32 پلەی سیلیزی

سلێمانی: 35 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ: 36 پلەی سیلیزی

دهۆک: 36 پلەی سیلیزی

زاخۆ: 37 پلەی سیلیزی.