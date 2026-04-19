حزبی دەعوە دەنگۆی كشانەوەی مالیكی لە كێبڕكێی سەرۆكایەتیی حكوومەت رەت دەكاتەوە

حزبی دەعوەی ئیسلامی جەختی لەوە كردەوە، كە مالیكی هێشتا تاکە کاندیدی فەرمی چوارچێوەی هەماهەنگییە بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆكایەتیی حكوومەتی داهاتوو. هەموو ئەو دەنگۆیانەشی رەت كردەوە كە باس لە كشانەوە یان گۆڕینی دەكەن.

یەکشەممە، 19ـی نیسانی 2026، حزبی دەعوەی ئیسلامی، لە راگەیەنراوێکی فەرمیدا، پێنج خاڵی بنەڕەتی بڵاو كردەوە و تێیدا ئاماژەی بەوە دا، كە كاندیدكردنی نووری مالیكی بڕیارێكی دامەزراوەییە و تەنیا لە رێگەی میكانیزمە فەرمییەكانی چوارچێوەی هەماهەنگییەوە دەكرێت گۆڕانكاری تێدا بكرێت.

حزبی دەعوەی ئیسلامی، سەبارەت بە پێكهێنانی حكوومەتی داهاتوو، جەخت لەسەر ئەم خاڵانەی خوارەوە دەكاتەوە:

1-نووری مالیكی كاندیدی چوارچێوەی هەماهەنگییە بۆ پۆستی سەرۆكوەزیران؛ ئەم كاندیدكردنە كە لە 24ـی کانوونی دووەمی ئەمساڵ بە فەرمی راگەیەنرا، تاوەكو ئێستا وەك خۆی ماوەتەوە و هیچ بڕیارێك بۆ كشانەوەی نەدراوە.

2-نووری مالیكی تاوەكو ئەم ساتە، بە هیچ شێوەیەك لە كاندیدبوونی خۆی بۆ ئەو پۆستە پاشەكشەی نەكردووە.

3-بڕیاری كشانەوەی كاندید، تەنیا لە دەسەڵاتی ئەو لایەنەدایە كە كاندیدی كردووە؛ هەر گۆڕانكارییەكیش دەبێت بە پێی هەمان ئەو میكانیزمە بێت كە پڕۆسەی كاندیدكردنەكەی پێ ئەنجامدراوە، كە ئەویش بنەمای "زۆرینە"یە.

4-سەرلەبەری ئەو دەنگۆیانە رەت دەكرێنەوە كە باس لە هەبوونی كاندیدی جێگرەوە لە جیاتی نووری مالیكی دەكەن و هیچ بنەمایەكی راستییان نییە.

5-پێویستە جیاوازی بكرێت لە نێوان ئەوەی كە نووری مالیكی كەسێك لە نێوان چەند ناوێكی دیاریكراودا پەسەند بكات، یان ئەوەی كە پابەند بێت بەو بڕیارەی كە چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ كاندیدكردنی داویەتی.

ئەمەش لە کاتێکدایە، ئەمڕۆ نووسینگەی نووری مالیکی رایگەیاند، تاوەکو ئێستا کاندیدی فەرمی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ سەرۆکوەزیران نەگۆڕدراوە.

حزبی دەعوەی ئیسلامی، یەکێکە لە کۆنترین و کاریگەرترین پارتە سیاسییە شیعەکانی عێراق کە مێژووەکەی بۆ ناوەڕاستی سەدەی بیستەم دەگەڕێتەوە، هەروەها ئەمینداری گشتیی حزبەکە نووری مالیکییە.