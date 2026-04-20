قائانی بۆچی هاتبووە بەغدا؟ خۆی باسی دەکات

فەرماندەی فەیلەقی قودسی سوپای پاسدارانی ئێران، لە پەیامێکدا دوای سەردانەکەی بۆ بەغدا رایگەیاند، پێکهێنانی حکوومەت مافی عێراقییەکانە و رێگە نادەن تاوانبارانی دژ بە مرۆڤایەتی دەستوەردان لە کاروباری ئەو وڵاتەدا بکەن.

ئەمڕۆ دووشەممە، 20ـی نیسانی 2026، ئیسماعیل قائانی، فەرماندەی فەیلەقی قودسی سوپای پاسدارانی ئێران، لە راگەیەنراوێکدا وردەکاری و ئامانجی سەردانەکەی بۆ پایتەختی عێراق خستە روو.

لە پەیامەکەیدا، قائانی ئاماژەی بەوە دا، مەبەست لە سەردانەکەی بۆ بەغدا، گەیاندنی سوپاس و پێزانینی گەل و سیستەمی کۆماری ئیسلامیی ئێران بووە بۆ هاوسۆزی و هاوڕێیەتیی گەلی عێراق، مەرجەعییەتی باڵا و بەرپرسانی وڵاتەکە.

سەبارەت بە دۆخی سیاسی و پرسی پێکهێنانی کابینەی نوێ، فەرماندەی فەیلەقی قودس روونیشی کردەوە، پێکهێنانی حکوومەت مافی رەوای عێراقییەکانە و عێراق لەوە گەورەترە کەسانی دیکە دەستوەردان لە کاروبارەکانیدا بکەن.

لەکۆتایی پەیامەکەشیدا، بێ ئەوەی ناوی هیچ وڵاتێک بهێنێت، قائانی هۆشداریی دا و ئەوەشی خستە روو، نابێت تاوانبارانی دژ بە مرۆڤایەتی دەستوەردان لە کاروباری ناوخۆی عێراقدا بکەن، چونکە هەڵبژاردن و دیاریکردنی سەرۆکوەزیران تەنیا لەسەر بنەمای بڕیاری عێراقییەکان ئەنجام دەدرێت.