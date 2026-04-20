قائانی بۆچی هاتبووە بەغدا؟ خۆی باسی دەکات

ئیسماعیل قائانی، فەرماندەی فەیلەقی قودسی سوپای پاسدارانی ئێران
فەرماندەی فەیلەقی قودسی سوپای پاسدارانی ئێران، لە پەیامێکدا دوای سەردانەکەی بۆ بەغدا رایگەیاند، پێکهێنانی حکوومەت مافی عێراقییەکانە و رێگە نادەن تاوانبارانی دژ بە مرۆڤایەتی دەستوەردان لە کاروباری ئەو وڵاتەدا بکەن.

ئەمڕۆ دووشەممە، 20ـی نیسانی 2026، ئیسماعیل قائانی، فەرماندەی فەیلەقی قودسی سوپای پاسدارانی ئێران، لە راگەیەنراوێکدا وردەکاری و ئامانجی سەردانەکەی بۆ پایتەختی عێراق خستە روو.

لە پەیامەکەیدا، قائانی ئاماژەی بەوە دا، مەبەست لە سەردانەکەی بۆ بەغدا، گەیاندنی سوپاس و پێزانینی گەل و سیستەمی کۆماری ئیسلامیی ئێران بووە بۆ هاوسۆزی و هاوڕێیەتیی گەلی عێراق، مەرجەعییەتی باڵا و بەرپرسانی وڵاتەکە.

 

سەبارەت بە دۆخی سیاسی و پرسی پێکهێنانی کابینەی نوێ، فەرماندەی فەیلەقی قودس روونیشی کردەوە، پێکهێنانی حکوومەت مافی رەوای عێراقییەکانە و عێراق لەوە گەورەترە کەسانی دیکە دەستوەردان لە کاروبارەکانیدا بکەن.

لەکۆتایی پەیامەکەشیدا، بێ ئەوەی ناوی هیچ وڵاتێک بهێنێت، قائانی هۆشداریی دا و ئەوەشی خستە روو، نابێت تاوانبارانی دژ بە مرۆڤایەتی دەستوەردان لە کاروباری ناوخۆی عێراقدا بکەن، چونکە هەڵبژاردن و دیاریکردنی سەرۆکوەزیران تەنیا لەسەر بنەمای بڕیاری عێراقییەکان ئەنجام دەدرێت.

 
 
 
