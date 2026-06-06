پاکستان دەبێتە چەقی دیپلۆماسییەتی ناوچەکە

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پاکستان جموجۆڵە دیپلۆماسییەکانی بۆ نێوەندگیری لە نێوان تاران و واشنتن و کۆتاییهێنان بە جەنگی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست چڕتر دەکاتەوە، لەم چوارچێوەیەدا، موحسین نەقوی، وەزیری ناوخۆی پاکستان گەیشتە تاران و هاوکات رودۆلف هێکل، فەرماندەی سوپای لوبنانیش بۆ هەمان مەبەست لە ئیسلام ئابادە.

شەممە 6ـی حوزەیرانی 2026، تەلەفزیۆنی فەرمیی ئێران رایگەیاند، موحسین نەقوی، وەزیری ناوخۆی پاکستان بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە تاران و بڕیارە لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئەو وڵاتە، لە نێویاندا عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوە کۆببێتەوە.

لە لایەکی دیکەوە، سەرچاوە پاکستانییەکان ئاشکرایان کردووە، نەقوی نامەیەکی گرنگی ئیسلام ئابادی بۆ رێبەری نوێ، موجتەبا خامنەیی پێیە، کە تیایدا پێشنیازی دامەزراندنی "هێڵێکی گەرمی راستەوخۆ" لە نێوان واشنتن و تاران کراوە بۆ رێگریکردن لە دواکەوتنی پەیامەکان و خێراکردنی دانوستانەکانی کۆتاییهێنان بە جەنگ.

هاوکات لە بەرەیەکی دیکەی دیپلۆماسیدا، سوپای لوبنان رایگەیاند، رودۆلف هێکل، فەرماندەی سوپای ئەو وڵاتە گەیشتووەتە پاکستان و لەگەڵ مارشاڵ عاسم مونیر، فەرماندەی سوپای پاکستان کۆدەبێتەوە، سەرچاوە ئاگادارەکان دەڵێن: لوبنان بەشێکی سەرەکییە لەو دانوستانە چەقبەستووانەی لە نێوان ئێران و ئەمریکادا بەڕێوە دەچن، پاکستانیش وەک نێوەندگیرێکی سەرەکی رۆڵ دەگێڕێت.

ئەم جموجۆڵانە لە کاتێکدایە، دانوستانەکانی ئاشتی لە دوای راگەیاندنی ئاگربەست لە 8ـی نیسانەوە راوەستاون، تاران بەشداریکردنی لە دانوستانەکاندا راگرتووە وەک ناڕەزایەتییەک بەرانبەر بەردەوامیی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر حیزبوڵڵا، واشنتن هەوڵ دەدات دۆسیەی لوبنان لە ململانێیە ناوچەییەکان جیا بکاتەوە، بەڵام تاران جەخت دەکاتەوە دەبێت پرسی لوبنان بەشێکی دانەبڕاو بێت لە هەر رێککەوتنێک.

جەنگی ناوچەکە لە 28ـی شوباتی رابردوو بە هێرشێکی ئیسرائیل و ئەمریکا بۆ سەر ئێران دەستی پێکرد، کە تیایدا عەلی خامنەیی، رێبەری پێشووی ئێران کوژرا، هەروەها لە 2ـی ئازارەوە ململانێکان بۆ ناو خاکی لوبنان پەرەیان سەند و بەپێی نوێترین ئاماری وەزارەتی تەندروستیی لوبنان، تا ئێستا 3 هەزار و 593 کەس لەو وڵاتەدا بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە گیانیان لەدەستداوە.