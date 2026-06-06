یان برێم: بەردەوامین لە پشتیوانیکردنی هەرێمی کوردستان

کونسوڵی فەرەنسا بۆ کوردستان24: پاریس هاوپەیمانێکی مێژوویی و ڕاستەقینەی هەرێمی کوردستانە

پێش دوو کاتژمێر

کونسوڵی گشتیی فەرەنسا لە هەرێمی کوردستان رایگەیاند، پاریس وەک هاوپەیمانێکی مێژوویی و راستەقینە بەردەوامە لە پشتیوانیکردنی سەقامگیریی هەرێم لە وەرزی نوێی ئاڵۆزییەکانی ناوچەکەدا؛ هاوکات ستایشی ژیریی سەرکردایەتیی سیاسیی کوردستانی کرد بۆ گرتنەبەری سیاسەتی بێلایەنی لە جەنگی ئێراندا و جەختی کردەوە کە تەنیا رێگە بۆ چارەسەری تەنگژەکان، گفتوگۆ و دیپلۆماسییە.

شەممە 6ـی حوزەیرانی 2026، یان برێم، کونسوڵی گشتیی فەرەنسا، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان 24 ئاماژەی بەوە کرد، هەرێمی کوردستان بەهۆی جەنگی ئێرانەوە رووبەڕووی ئاڵنگاریی ئەمنی بووەتەوە، بەڵام فەرەنسا وەک دۆست و هاوپەیمانێکی نزیک، هەموو هەوڵێکی خۆی بۆ پاراستنی ئاسایشی هەرێم بەکارهێناوە.

یان برێم گوتی، "ئێمە هاوبەش و هاوپەیمانی راستەقینەی مێژوویین و وەکو بینیتان، تەنانەت سەربازێکی ئێمە لەم پێناوەدا گیانی لەدەستدا، کە ئەمە بەڵگەی پابەندبوونی ئێمەیە بە پاراستنی کوردستان."

کونسوڵی فەرەنسا رێزی زۆری وڵاتەکەی بۆ قوربانیدان و گیانفیدایی هێزەکانی پێشمەرگە دەربڕی. هەروەها سەرنجی خستە سەر رۆڵی سەرکردە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان و رایگەیاند: "پێگەی سەرکردایەتیی هەرێم زۆر هاوکار بووە لە کەمکردنەوەی گرژییەکان؛ ئەوان پەیامی بێلایەنییان لەم جەنگەدا ناردووە کە هەنگاوێکی زۆر گرنگ و دروستە."

سەبارەت بە دۆسیەی ئەتۆمیی ئێران و جەنگی ناوچەکە، یان برێم جەختی کردەوە، هەڵوێستی فەرەنسا جێگیرە و "پێویستە گرژییەکان کەم بکرێنەوە و هەموو لایەک بگەڕێنەوە سەر مێزی دانوستان. چارەسەری بنەڕەتیی هەموو ئاڵنگارییەکان، بەتایبەتی پرسی ئەتۆمیی ئێران، دەبێت تەنیا سیاسی و دیپلۆماسی بێت."

کونسوڵی گشتیی فەرەنسا سوپاسی رۆڵی پاکستان و هەموو ئەو لایەنانەی کرد کە وەک نێوەندگیر هەوڵی دۆزینەوەی چارەسەری ئاشتییانە و گەڕانەوەی سەقامگیری بۆ ناوچەکە دەدەن.