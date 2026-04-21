مەکسیک؛ لە هێرشێکی چەکداریدا لە ناوچەیەکی شوێنەواری5 کەس کوژران

میدیا ناوخۆییەکانی مەکسیک بڵاویانکردەوە، لە ئەنجامی تەقەکردن لە ناوچەیەکی شوێنەواریی بەناوبانگ لە نزیك مەکسیکۆ سیتیی پایتەخت، پێنج کەس کوژران و بریندار بوون.

وەزارەتی ئاسایشی مەکسیک لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، کەسێک لە شوێنەواری "هەرەمەکانی تیوتیواکان" تەقەی کردووە، لە ئەنجامدا ژنێکی کەنەدی کوژراوە و سێ کەسی دیکەش بریندار بوون. وەزارەتەکە ئاماژەی بەوەش کردوو، هێرشبەرەکە دوای ئەنجامدانی تاوانەکە، کۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە.

سەرچاوە ئەمنییەکان رایانگەیاندووە، چەکدارەکە سەرکەوتووە بۆ سەر "هەرەمی مانگ" و لەوێوە بە شێوەیەکی هەڕەمەکی تەقەی لە گەشتیاران کردووە. هاوکات باس لەوەش کراوە، ژمارەیەک لە گەشتیاران بەهۆی پاڵەپەستۆ و کەوتن لە کاتی هەڵهاتنیاندا تووشی پێکان و برینداری بوون.

دەستبەجێ دوای رووداوەکە، هێزە ئەمنییەکان گەمارۆی ناوچەکەیان دا و دەستیان بە پشکنین کرد، هەروەها شوێنەوارەکە بە تەواوی لە گەشتیاران چۆڵکرا.

تا ئێستا دەسەڵاتدارانی مەکسیک بەردەوامن لە لێکۆڵینەوە بۆ ئاشکراکردنی وردەکاریی زیاتر و زانینی پاڵنەرەکانی پشت ئەو هێرشە خوێناوییە.