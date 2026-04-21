سلێمانی.. فیلمی "ئاوێنەی مێشک" نمایش دەکرێت

کورتەفیلمی "ئاوێنەی مێشک"، کە لە دەرهێنانی ئاکار کەریمە، لە سلێمانی لە سیتی سینەما نمایش دەکرێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 21ی نیسانی 2026، ئاکار کەریم، دەرهێنەری ئەو کورتەفیلمە بە کوردستان24ی گوت، "کورتەفیلمی "ئاوێنەی مێشک"، بۆ چەندین فێستیڤاڵی ناوخۆیی و دەرەوەی وڵات نێردراوە و هیوامان هەیە لە ئایندەدا هەڵبژێردرێت و بەشداربێت لە پێشبڕکێی نێودەوڵەتی. هەروەها کاستی فیلمەکە پێکهاتوون لە ژمارەیەک فێرخواز و دەرچووی زانکۆ، کە بە شێوەیەکی هاوبەش لە ئامادەکردن و بەرهەمهێنانی کارەکەدا بەشدار بوون، کارەکتەری سەرەکی فیلمەکە لەلایەن هونەرمەند و ئەکتەری ناسراوی کورد کەمال عەلی ئەنجامدراوە."

ئاکار کەریم گوتیشی، "کورتە فیلمی "ئاوێنەی مێشک" ناونیشانێکی قوڵ و هەڵگری مانای دەروونی هەیە، چیرۆکەکە باس لە ململانێی ناوخۆیی مرۆڤ بکات، ئەو ململانێیەی نێوان بیرکردنەوە، یادەوەری، ترس، لە هیوا و فشارەکانی ژیان روودەدات. ناوی فیلمەکە ئاماژەیە بۆ ئەوەی مێشک و هزر وەک ئاوێنەیەک کار دەکات و هەموو ئەو شتانەی مرۆڤ پێی تێپەڕیوە یان هەستی پێدەکات، تێیدا رەنگ دەداتەوە."

ئەو دەرهێنەرە باس لە چیڕۆکی کورتەفیلمەکە دەکات و دەڵێت، "لە رووی چیرۆکییەوە، کارەکتەری فیلمەکە کەسێکە لەگەڵ ژیانێکی قورس و پڕ لە فشار و گرفتی کۆمەڵایەتی دەژیت. ئەو کارەکتەرە رۆژانە لەگەڵ یادەوەرییەکان و بارودۆخێک دەجەنگێت کە ئارامی لێ سەندووە. بە درێژایی رووداوەکان، بینەر دەبینێت چۆن مرۆڤێک لە دەرەوە ئارامە، بەڵام لە ناوەوە شەڕێکی گەورەی دەروونی هەیە."

ئاکار کەریم ئاماژەی بەوەش دا، "لە رووی هونەرییەوە، ئەم فیلمە پشت بە وێنەی هێمایی، رووناکی و تاریکی، دەنگ و بێدەنگی دەبەستێت بۆ پیشاندانی دۆخی ناوخۆی پاڵەوانەکە. بۆیە دەکرێت "ئاوێنەی مێشک" تەنیا چیرۆکێکی ئاسایی نەبێت، بەڵکو گەشتێک بێت بۆ ناو دەروون و بیرکردنەوەی مرۆڤ."

کورتەفیلمی "ئاوێنەی مێشک"، لە دەرهێنانی ئاکار کەریمە و کەمال عەلی رۆڵی تێدا دەگێڕێت، بڕیارە مانگی ئایاری 2026، لە فێستیڤاڵێکدا لە سلێمانی لە سیتی سینەما نمایش بکرێت.