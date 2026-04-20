حەمە رەئوف کەرکووکی گۆرانی رابردووی جارانی بڵاوکردەوە

حەمە رەئوف کەرکووکی، هونەرمەندی گۆرانیبێژی کورد، نوێترین گۆرانی خۆی بەناوی "رابردووی جاران" لە چەناڵی یوتیوب بڵاوکردەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 20ی نیسانی 2026، حەمە رەئوف کەرکووکی، هونەرمەندی گۆرانیبێژی کورد، دەربارەی بڵاوکردنەوەی بەرهەمە نوێیەکەی بە کوردستان24ی گوت، "ناوی "رابوردوی جاران"، لە تێکستی دیار هەڵەبجەییە و لە ئاواز و میوزیکی خومە، عومەر عەبدوڵڵا کاری مێکس و ماسترینگی بەرهەمەکەی کردووە. هەروەها بەرهەمێکی تریشم ئامادەیە بەناوی "ئەستێرە"، لە ئایندەیەکی نزیکدا ئەو گۆرانیەش بڵاودەکەمەوە.

حەمە رەئوف گوتیشی، "ئەو بەرهەمەمە، بە شێوازێکی هونەری تایبەت و لەسەر بنەمای میراتی میوزیکی رۆژهەڵاتی و کلاسیکی کوردی پێشکەش کراوە، هەروەها بەرهەمەکانم بە مەبەستی پاراستن و دەوڵەمەندکردنی ئەرشیفی گۆرانی کوردییە و بەخشینی رەهەندێکی نوێیە بە بەرهەمە هونەرییەکان، کە تۆمار و بەرهەمهێنراون."

حەمە رەئوف باس لە شێوازی گۆرانییەکە دەکات و دەڵێت، "گۆرانییەکە بە شێوازی میوزیکی رۆژهەڵاتی و کلاسیکی شێوە نوێ تێکەڵ کراوە، کە ئەمەش نیشانەی هەوڵی بەردەوامیی منە بۆ گەیاندنی میوزیکی کوردی بە قۆناخێکی نوێ و پاراستنی رەگەزی سەرەکی و رەسەنی هونەری کوردی. هەروەها ئەم شێوازە تێکەڵکراوە وای کردووە بەرهەمەکان لە نێوان کۆن و نوێدا هاوسەنگییەکی هونەری دروست بکەن."

ئەو هونەرمەندە ئاماژەی بەوەش دا، "ئەم گۆرانییەم، نیشانەی هەنگاوێکی نوێن بۆ بەردەوامیی و گەشەپێدانی میوزیکی کوردی، کە لە نێوان رابوردوو و ئێستادا پلەیەکی هونەری تایبەتیان هەیە و دەتوانن ببن بە بەشێک لە ئەرشیفی گرنگی هونەری کوردی لە داهاتوودا."

حەمە رەئوف کەرکووکی، هونەرمەندی گۆرانیبێژی کورد، لە ساڵی 1956 لە کەرکووک لەدایک بووە و ئێستا دانیشتووی شاری سلێمانییە. یەکەمین گۆرانیشی بە ناوی "ئەی خەجێی خەجان" تۆمار کردووە. ئەو هونەرمەندە خاوەنی چەندین گۆرانی تۆمارکراوە و هەواداری تایبەت بەخۆی هەیە.