وەزیری تەندروستی: 56 رێکخراوی نێودەوڵەتی و ناوخۆیی پشتیوانی کەرتی تەندروستی هەرێم دەکەن

پێش کاتژمێرێک

دکتۆر سامان بەرزنجی، وەزیری تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، کۆبوونەوەیەکی گرنگیان لە ئاستی نێودەوڵەتی ئەنجامداوە بە مەبەستی هەماهەنگی و پەرەپێدانی کەرتی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان.

چوارشەممە 22ـی نیسانی 2026، سامان بەرزنجی وەزیری تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند، کۆبونەوەیەکی گرنگیان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بۆ پاڵپشتی لە کەرتی تەندروستی هەرێم لەگەڵ چەند رێکخراوێکی ناوخۆیی و دەرەکی ئەنجامداوە، ئاماژەی بەوەشکرد، لە کۆبوونەوەیەدا 56 رێکخراو ئامادەبوون، کە بریتین لە 40 رێکخراوی نێودەوڵەتی، 6 ئاژانسی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان (UN) و 16 رێکخراوی ناوخۆیی.

باسی لەوەشکرد، ئامانجی سەرەکی کۆبوونەوەکە داڕشتنی پلانێکی تەکنیکی بووە بۆ ئەوەی رێکخراوەکان بەپێی پسپۆڕییەکانیان لە بوارەکانی دەرمان، پزیشکی، راهێنان و نۆژەنکردنەوەی بنکە تەندروستییەکان هاوکار بن.

سامان بەرزنجی سوپاسی تایبەتی دکتۆرە جەمیلا، بەرپرسی رێکخراوی تەندروستی جیهانی (WHO) لە عێراقی کرد بۆ هەماهەنگییە بەردەوامەکانیان، هەروەها ستایشی پشتیوانییەکانی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی کرد، کە لە سەختترین بارودۆخەکان و قەیرانە داراییەکاندا، بودجەی فریاگوزاری بۆ کەرتی تەندروستی دابین کردووە.

وەزیری تەندروستی جەختی لەوە کردەوە، هەرێمی کوردستان لە رابردوودا بە چەندین قۆناغی سەختدا وەک (جەنگی داعش، هاتنی ئاوارەیەکی زۆر، و بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا) تێپەڕیوە، کە تیایدا کەرتی تەندروستی توانیویەتی بە سەرکەوتوویی رووبەڕوویان ببێتەوە، گوتیشی: "لە ئێستادا کار دەکەین بۆ پەرەپێدانی سیستەمی ئاگادارکردنەوەی پێشوەختە و بەرزکردنەوەی ئاستی ئامادەباشی بۆ هەر ئەگەرێکی نەخوازراو لە ناوچەکەدا."

لە کۆتاییدا وەزیری تەندروستی سوپاسی پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی کرد و رایگەیاند، لە بواری تەندروستیدا هیچ سنوورێکی جوگرافی و سیاسی بوونی نییە، و ئامانجی هەمووان تەنها مرۆڤدۆستی و پێشکەشکردنی باشترین خزمەتگوزارییە بە هاووڵاتییان.