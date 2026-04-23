وەزیری بازرگانیی عێراق بۆ کوردستان24: لەم چەند رۆژەدا کێشەی ئەسیکۆدا چارەسەر دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

وەزیری بازرگانیی عێراق رایدەگەیەنێت، لیژنەیەکی تایبەت بۆ چارەسەرکردنی کێشەی سیستمی ئەلیکترۆنیی گومرگی (ئەسیکۆدا) پێکهێنراوە و لە ماوەی چەند رۆژێکی کەمدا کێشەکە چارەسەر دەکرێت، جەختیش لە بوونی هەماهەنگی لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەکاتەوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 23ـی نیسانی 2026، ئەسیر داود غرێری، وەزیری بازرگانیی عێراق بە کوردستان24ـی راگەیاند، "لیژنەیەک بۆ چارەسەری کێشەی ئەسیکۆدا پێکهێنراوە و لەم چەند رۆژەدا کێشەکە چارەسەر دەکرێت."

وەزیری بازرگانیی عێراق ئەوەشی خستە روو، "هەماهەنگیمان لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەیە" بۆ چارەسەرکردنی ئەو پرسە و یەکخستنی رێکارەکان.

سیستمی ئەسیکۆدا (ASYCUDA) سیستمێکی ئەلیکترۆنیی جیهانییە بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری گومرگی کە لەلایەن نەتەوە یەکگرتووەکانەوە پەرەی پێدراوە. ئامانج لێی مۆدێرنکردن و خێراکردنی پرۆسەی بازرگانی، کەمکردنەوەی گەندەڵی و زیادکردنی داهاتی دەوڵەتە لە رێگەی ئەلیکترۆنیکردنی مامەڵەکان.

جێبەجێکردنی ئەم سیستەمە لە عێراقدا، بەتایبەتی لە خاڵە سنوورییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و شارەکانی دیکەی عێراق، بووەتە هۆی دروستبوونی چەندین کێشە بۆ بازرگانان. یەکێک لە کێشە سەرەکییەکان ئەوە بوو، ئەو کاڵایانەی لە دەروازە سنوورییەکانی هەرێمی کوردستانەوە هاوردە دەکران، جارێکی دیکە لە بازگەکانی عێراق باجیان لێ وەردەگیرا، ئەمەش بووبووە هۆی "دوو باجی" و گرانبوونی نرخ لەسەر هاووڵاتییان.

حکوومەتی فیدراڵی لە بەغدا پێداگری دەکات لەسەر یەکخستنی سیاسەتی گومرگی لە سەرانسەری وڵاتدا بۆ رێگریکردن لە خۆدزینەوە لە باج و زیادکردنی داهاتی گشتی. لە بەرانبەردا، حکوومەتی هەرێمی کوردستان جەخت لەسەر مافە دەستوورییەکانی خۆی لە بەڕێوەبردنی دەروازە سنوورییەکان دەکاتەوە، بەڵام هاوکات رەزامەندیشی پیشانداوە بۆ جێبەجێکردنی سیستەمەکە بە مەرجێک لە رێگەی دامەزراوەکانی هەرێمەوە بێت.

لە ماوەی رابردوودا چەندین کۆبوونەوەی هونەری لە نێوان شاندی هەردوو لا بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە بەڕێوەچوون.