نرخی بەرمیلێک نەوتی برێنت 101 دۆلاری تێپەڕاند

پێش دوو کاتژمێر

ئێوارەی ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی نیسانی 2026، نرخەکانی نەوت لە بازاڕە جیهانییەکاندا بەرزبوونەوەیەکی بەرچاویان تۆمار کرد و بە رێژەی زیاتر لە 3% زیادیان کرد، بەوەش نرخی هەر بەرمیلێک نەوت ئاستی 101 دۆلاری تێپەڕاند.

بە گوێرەی نوێترین زانیاری، نرخی بەرمیلێک نەوتی خاوی برێنت گەیشتە 101.66 دۆلار، لە کاتێکدا دوێنێ لە کاتی داخستنی بازاڕدا بە 98.48 دۆلار بوو.

هاوکات نرخی نەوتی خاوی ئەمریکی بە رێژەی 2.5% بەرزبووەوە و گەیشتە 92.22 دۆلار، دوای ئەوەی دوێنێ بە 89.67 دۆلار بوو.