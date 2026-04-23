ئەردۆغان: پڕۆسەی ئاشتی بە ئەرێنی بەردەوامە

رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا رایگەیاند، پڕۆسەی ئاشتی بە ئاراستەیەکی ئەرێنیدا دەروات و هیچ بەربەست و داخرانێک لە پڕۆسەکەدا نییە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 23ـی نیسانی 2026، لە میانی بەشداریکردنی لە رێوڕەسمی 106ـەمین ساڵیادی دامەزراندنی پەرلەمانی تورکیا، ئەردۆغان وەڵامی پرسیاری رۆژنامەنووسانی دایەوە. سەبارەت بە دوایین پێشهاتەکانی پڕۆسەی ئاشتی، سەرۆککۆماری تورکیا رایگەیاند "پڕۆسەکە بە شێوەیەکی زۆر ئەرێنی و بە هەمان خێرایی بەردەوامە و هیچ شتێک پەکینەکەوتووە."

ئەردۆغان دەربارەی پەیوەندیەکانیان لەگەڵ پارتی ئۆپۆزسیۆن ئاماژەی بەوە دا "بێگومان لەگەڵ پارتی ئۆپۆزسیۆنی سەرەکی کۆدەبینەوە، بۆچی کۆنەبینەوە؟ من پارتی دەسەڵاتدارم و ئەوانیش پارتی سەرەکیی ئۆپۆزسیۆنن."

ئەم لێدوانانەی ئەردۆغان لە کاتێکدایە کە چاودێرانی سیاسی بە وردی چاودێری هەنگاوەکانی حکوومەتی تورکیا و لایەنەکان دەکەن سەبارەت بە پڕۆسەی چارەسەری و ئاساییکردنەوەی پەیوەندییە سیاسییەکان لە ناوخۆی ئەو وڵاتەدا.