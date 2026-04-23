بەڕاک: تورکیا هاوبەشێکی سەرەکیی ئەمریکایە بۆ چەسپاندنی ئاشتی لە رێگەی "هێزەوە"
باڵیۆزی ئەمریکا لە ئەنقەرە رایدەگەیەنێت، واشنتن دەیەوێت لە رێگەی "هێزەوە" ئاشتی لە ناوچەکەدا بچەسپێنێت و تورکیاش هاوبەشێکی سەرەکیی دەبێت، ئاماژە بەوەش دەکات، چارەسەرکردنی کێشەی سیستمی مووشەکیی S-400 و گەڕانەوەی تورکیا بۆ پڕۆگرامی فڕۆکەی F-35 نزیکە.
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 23ـی نیسانی 2026، تۆم بەڕاک، باڵیۆزی ئەمریکا لە ئەنقەرە و نێردەی تایبەتیی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا لە لێدوانێکیدا بۆ کەناڵی "فۆکس نیوز"ی ئەمریکی رایگەیاند، ئیدارەی ئەمریکا خوازیارە تورکیا بگەڕێتەوە بۆ پڕۆگرامی فڕۆکەی F-35 و کێشەی سیستمی مووشەکیی S-400ـی رووسیش دەکرێت لە ماوەی چەند مانگێکی کەمدا چارەسەر بکرێت.
تۆم بەڕاک چارەسەری کێشەکەی بە پشتبەستن بە پەیوەندییە کەسییە بەهێزەکانی نێوان دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا و رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیاوە گرێ دا.
روونیشی کردەوە، دەکرێت بەپێی یاسای نیشتمانیی ئەمریکا، کارایی سیستمی S-400 لە تورکیا بە شێوەیەکی فەرمی کۆتایی پێ بهێنرێت، بە جۆرێک هیچ مەترسییەک بۆ سەر تەکنەلۆژیای ئەمریکی دروست نەکات. بە گوتەی باڵیۆزەکە، ئەم هەنگاوە رێگە خۆش دەکات بۆ گەڕانەوەی تورکیا بۆ ناو پڕۆژە سەربازییە هاوبەشەکان و کەمکردنەوەی هەژموونی رووسیا.
سەبارەت بە گرژییەکانی نێوان لوبنان و ئیسرائیل، باڵیۆزی ئەمریکا ئاماژەی بەوە کرد، ئاگربەستی ئێستا "کاتی و لەرزۆکە" و متمانە لە نێوان لایەنەکاندا نییە. گوتیشی، "ئامانجی ئێمە لەناوبردنی حزبوڵڵا نییە، بەڵکو دەبێت رێگری لە پاڵپشتییەکانی ئێران بۆ ئەو رێکخراوە بکرێت." تۆم باراک جەختی لەوەش کردەوە، واشنتن جیاوازی دەکات لە نێوان باڵی سیاسیی حزبوڵڵا لە ناو حکوومەت و پەرلەماندا لەگەڵ باڵە سەربازییەکەی.