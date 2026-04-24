لاڤرۆڤ: رۆژئاوا لە رێگەی ئۆکرانیاوە شەڕی دژی رووسیا راگەیاندووە

سێرگی لاڤرۆڤ، وەزیری دەرەوەی رووسیا جەخت دەکاتەوە، وڵاتانی رۆژئاوا بە بەکارهێنانی ئۆکرانیا شەڕیان دژی رووسیا راگەیاندووە، هەروەها دەڵێت سوپای ئۆکرانیا بەبێ هاوکارییە سەربازییەکانی رۆژئاوا دەستەوەستان و بێدەسەڵاتە.

هەینی 24ـی نیسانی 2026، سێرگی لاڤرۆڤ، وەزیری دەرەوەی رووسیا، لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ نوێنەرانی رێکخراوە ناحکومییەکانی رووسیا رایگەیاند: "بە روونی شەڕ دژی ئێمە راگەیەندراوە و کێیڤ وەک 'سەری رم' بەکاردەهێنرێت، گوتیشی، هەمووانیش دەزانن کە ئەم سەرە رمە بەبێ دابینکردنی چەک، زانیاری هەواڵگری، سیستەمی مانگە دەستکردەکان و مەشقپێکردنی سەربازی لەلایەن رۆژئاواوە، هیچ توانایەکی نییە."

وەزیری دەرەوەی رووسیا ئاماژەی بە لێدوانی فرێدریک ڤانسینا، سەرۆک ئەرکانی سوپای بەلجیکا کرد وەک بەڵگەیەک بۆ نییەتەکانی رۆژئاوا و گوتی: "هەندێک کەسی راشکاو لە رۆژئاوا هەن، بۆ نموونە لە ئەرکانی گشتی بەلجیکا رایانگەیاندووە، ئامادەکاری بۆ شەڕ لەگەڵ رووسیا دەکەن و ئۆکرانییەکان بە خوێنی خۆیان کات بۆ ئەوروپا دەکڕن تاوەکو ساڵی 2030 هێزی خۆیان بنیاد بنێنەوە."

لاڤرۆڤ رەخنەی توندیشی لە فرێدریش مێرتس، سیاسەتمەداری دیاری ئەڵمانیا گرت کە پێشتر هێرشەکانی ئیسرائیلی بۆ سەر ئێران و گرووپە چەکدارەکان بە 'ئەنجامدانی کارە نایاساییەکان لە جیاتی رۆژئاوا' وەسف کردبوو و گوتی: "ئەوان بە ئاشکرا دەڵێن ئیسرائیلییەکان کارە پیسەکان لە جیاتی ئێمە دەکەن، لە کاتێکدا بە تەواوی مێژووی دروستبوونی ئەو قەیرانانە و مافی فەڵەستینییەکان بۆ دروستکردنی دەوڵەتی سەربەخۆ پشتگوێ دەخەن."

لە کۆتاییدا وەزیری دەرەوەی رووسیا جەختی کردەوە، رۆژئاوا و برۆکسل بە تایبەتی، هەوڵی شکاندن و ئازاردانی هەموو شتێکی رووسی دەدەن، ئەمە لە کاتێکدایە کە مۆسکۆ چەندین جار رایگەیاندووە، هیچ پلانێکی نییە بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی ئەندام لە ناتۆ.