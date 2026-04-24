وەزیری دەرەوەی ئێران گەیشتە پاکستان

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دەرەوەی پاکستان رایگەیاند، شاندێکی باڵای کۆماری ئیسلامیی ئێران بە سەرۆکایەتی عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوە، گەیشتە شاری ئیسلام ئابادی پایتەخت.

هەینی 24ـی نیسانی 2026، وەزارەتی دەرەوەی پاکستان رایگەیاند، لە کاتی گەیشتنیاندا، شاندە ئێرانییەکە لەلایەن ئیسحاق دار، جێگری سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی پاکستان، و جەنراڵ عاسم مونیر، سەرۆک ئەرکانی سوپای پاکستان و چەندین بەرپرسی باڵای دیکەی ئەو وڵاتەوە پێشوازییان لێکرا.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، بڕیارە عەباس عێراقچی زنجیرەیەک کۆبوونەوە لەگەڵ سەرکردایەتی باڵای پاکستان ئەنجام بدات، ئاماژە بەوەشکراوە، تەوەرە سەرەکییەکانی گفتوگۆکانیش بریتین لە تاووتوێکردنی دوایین پەرەسەندنەکانی ناوچەکە و هەوڵە بەردەوامەکان بۆ چەسپاندنی ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکەدا.

ئەم سەردانە لە چوارچێوەی هەوڵە دیپلۆماسییەکانی نێوان هەردوو وڵاتدایە بۆ هەماهەنگی زیاتر لەسەر پرسە ئەمنی و سیاسییە هاوبەشەکان.

بەرەبەیانی رۆژی چوارشەممە 8ـی نیسانی 2026، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند، لە گەڵ ئێران ئاگربەستیان راگەیاندووە، بە ئامانجی گەڕانەوە بۆ سەر مێزی گفتوگۆ و گەیشتن بە رێککەوتن و ئاشتی درێژ خایەن، بەڵام دوای ئەنجامدانی زیاتر لە 20 کاتژمێر گفتوگۆ شاندی هەردوو وڵات بە دەستی خاڵی گەڕانەوە وڵاتەکانیان، هاوکات هاوڵەکان بە نێوەندگیری پاکستان و چەند وڵاتێکی دیکە بەردەوام بوون بۆ دووبارە دەستپێکرندەوەی گفتوگۆ لە نێوان واشنتن و تاران، لە کۆتاییدا ماوەی ئاگربەست درێژکرایەوە و بڕیارە لە رۆژانی داهاتوودا گەرێکی دیکەی گفتوگۆکان لە نێوان هەردوو وڵات ئەنجام بدرێت.