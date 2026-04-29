خشتەی خولی یەکەمی تاقیکردنەوەی نیشتمانیی پۆلی 9 بڵاو کرایەوە
وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان، خشتەی خولی یەکەمی تاقیکردنەوەی نیشتمانیی پۆلی 9ـیەمی بنەڕەتی بڵاو کردەوە، بە پێی خشتەکە تاقیکردنەوەکان لە 15ـی ئایار دەست پێدەکەن و لە رۆژی 25ـی هەمان مانگ کۆتایی دێن.
چوارشەممە، 29ـی نیسانی 2026، لیژنەی باڵای تاقیکردنەوەکان لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ئەزموونەکانی وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان، خشتەی خولی یەکەمی تاقیکردنەوەی نیشتمانیی پۆلی 9ـیەمی بنەڕەتی بۆ ساڵی خوێندنی (2025- 2026)، بڵاو کردەوە.
بە پێی ئەو خشتەیەی کە بڵاو کراوەتەوە، رۆژی پێنجشەممە 14ـی ئایاری 2026، یەکەم رۆژی تاقیکردنەوەکە بە بابەتی زانست دەست پێدەکات، رۆژی دووشەممە، 25ـی هەمان مانگ بە بابەتی زمانی ئینگلیزی کۆتایی دێت.
لیژنەکە رایگەیاندووە، رۆژانە تاقیکردنەوەکان کاتژمێر 8ـی بەیانی دەست پێدەکات، هەروەها ئەگەر رۆژێکی تاقیکردنەوە بەر پشووی فەرمی بکەوێت، ئەوا تاقیکردنەوەی ئەو رۆژە دەچێتە رۆژی دواتر و بە هەمان زنجیرە بەردەوام دەبێت.