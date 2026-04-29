کونسوڵی چین: هەرێمی کوردستان بەشێک نەبووە لە ململانێکان

لیو جون، کونسوڵی گشتیی چین لە هەرێمی کوردستان، لە هەڤپەیڤینێکی تایبەتدا لەگەڵ کوردستان24، تیشک دەخاتە سەر دۆخی ئەمنی ناوچەکە و گرنگی پڕۆژە خزمەتگوزارییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەتایبەتی پڕۆژەی "رووناکی" بۆ دابینکردنی کارەبای نیشتمانی.

لیو جون، کونسوڵی گشتیی چین لە هەرێمی کوردستان رایگەیاند، "وەک دیپلۆماتکارێک و وەک هاووڵاتییەکیش هەستی بە مەترسییەکان کردووە و لە 50 رۆژی رابردوودا بەهۆی مەترسیی درۆن و مووشەکەکانەوە، بەردەوام لە نووسینگەکەمدا ژیاوم. بەداخەوە هەرێمی کوردستان هەرچەندە بەشێک نەبووە لە ململانێکان، بەڵام تێوەگلاوە."

لیو جون ستایشی هەڵوێستی سەرکردایەتیی سیاسیی هەرێمی کوردستانی کرد و رایگەیاند، "هەڵوێستی سەرکردایەتیی کوردستان زۆر ژیرانە بووە، ئەوان هەمیشە جەختیان کردووەتەوە کە نابێت کوردستان ببێتە سەکۆیەک بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ، ئەمەش هەڵوێستێکی زۆر گرنگ و بایەخدارە."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، کونسوڵی گشتیی چین باسی لە پرۆژەی "رووناکی" کرد بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری و گوتی، "ئەمە تەنیا پرۆژەیەکی ژێرخانی نییە، بەڵکو پڕۆژەیەکی ژیانییە و لە بەرژەوەندی گشتیدایە، کاتێک کارەبای 24 کاتژمێری دەبێت، کوالێتی ژیانی خەڵک باشتر دەبێت و ئەمەش پشتیوانییەکی گەورەیە بۆ کۆمەڵگە."

لیو جون دەستخۆشی لە هەوڵەکانی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرد و ئاماژەی بەوە دا "بەڕاستی سوپاسگوزاری هەوڵەکانی سەرۆکوەزیرانین، لە چەند ساڵی ڕابردوودا بڕانی کارەبا سەرئێشە بوو بۆ هەمووان، بەڵام ئەم پڕۆژەیە ژینگەیەکی باشتر دروست دەکات، چونکە پێویستیمان بە مۆلیدە نابێت و ئاسمانێکی روون و هەوایەکی پاکمان دەبێت."