مەکتەبی سیاسیی پارتی دەنگۆی گۆڕانکاری لە بەرپرسی لقەکان رەت دەکاتەوە
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 30ـی نیسانی 2026، مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە روونکردنەوەیەکدا سەرجەم ئەو دەنگۆیانە رەتدەکاتەوە کە باس لە گۆڕانکاری لە پۆستی بەرپرسی لقەکانی ئەو حزبە دەکەن و رایدەگەیەنێت، ئەم بابەتە هیچ بنەمایەکی راستی نییە.
لە روونکردنەوەکەدا هاتووە: "چەند رۆژێکە لە هەندێک لە دەزگاکانی راگەیاندن و تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان، بابەتێک دەربارەی دیراسەکردن بۆ گۆڕانکاری لە بەرپرسی لقەکانی پارتیمان بڵاودەکرێتەوە، لێرەوە رایدەگەیەنین، ئەم بابەتە دوورە لە راستی و هیچ بڕیارێکی لەو شێوەیە لە ئارادا نییە."
مەکتەبی سیاسیی پارتی داواش لە کەناڵەکانی راگەیاندن و سۆشیال میدیا دەکات، بۆ گواستنەوەی هەواڵەکانیان پشت بە سەرچاوە فەرمی و باوەڕپێکراوەکانی پارتی ببەستن، تاوەکو متمانەی خۆیان لای بینەر و خوێنەرانیان بپارێزن و نەکەونە ناو بڵاوکردنەوەی هەواڵی بێ بنەما.