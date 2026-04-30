حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پلانی بایەخدان بە سامانی ئاو سەرکەوتوو بووە

بەگوێرەی تۆمارەکانی کەشناسی هەرێمی کوردستان، ئەمساڵ بەرزترین رێژەی دابارین لە ئاستی پارێزگاکان، لە سنووری هەڵەبجە تۆمارکراوە، بەڵام بەرزترین تۆمار لە ئاستی دەڤەر، لە مێرگەسۆری پارێزگای هەولێر بووە کە رێژەی نزیکە لە 2200 ملم بووە، بەمەش بەگوێرەی ئەو ئامارانەی دەست کوردستان24 کەوتوون، زیاتر لە 11 ملیار مەتر سێجای ئاو لە پۆند و بەنداوەکانی هەرێمی کوردستان گلدراوەتەوە.

فازل ئیبراهیم، بەڕێوەبەری گشتیی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی راگەیاند؛ کۆی گشتیی بارانبارینی ئەمساڵ تاوەکو ئەمڕۆ، لە سەنتەری پارێزگاکان و ناوچە شاخاوییەکان دیاریکراوە بەم شێوەیەیە:

بارانی باریوی ئەمساڵ بە گوێرەی پارێزگاکان، کە ناوەندەکانی کەشناسی تا ئێستا تۆماریان کردووە، بەرزترن رێژەی باران ئەمساڵ لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە تۆمارکراوە:

هەڵەبجە 1109.3 ملم

سلێمانی 1052.4ملم

دهۆک 896.4 ملم

هەولێر 718.5 ملم

کەرکوک 392.5 ملم

هەروەها بارانی باریو لە ناوچە شاخاویی و قەزاکان جیاوازە و بەرزترین رێژەی باران لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان لە دەڤەری مێرگەسۆر تۆمارکراوە و بەرزترین رێژەی باران بەمشێوەیە:

مێرگەسۆر 2194 ملم

شێلادزێ 1925ملم

چوارتا 1858ملم

دینارتە 1800.5ملم

پێنجوێن 1758ملم

بارزان 1652.4 ملم

تەوێڵە 1378.9ملم

هەر لەبارەی کاریگەرییەکانی دابارینی ئەمساڵ و دۆخی پۆند و بەنداوەکانی هەرێمی کوردستان، رەحمان خانی بەڕێوەبەری گشتیی بەنداو و کۆگاکان لە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە هەرێمی کوردستان، رایگەیاند؛ بەنداوی دوکان کە توانای گلدانەوەی 6.8 ملیار مەتر سێجا ئاوی هەیە و ئێستا %87ـی پڕ ئاو بووە.

ئاماژەی بەوە کرد، بەنداوی دوکان تەنیا نزیکەی 3 مەتر و 30 سانتیمەتری ماوە بۆ ئەوەی بە تەواوی پڕ بێت و سەرڕێژ بکات.

هەروەها بەنداوی دەربەندیخان، کە توانای گلدانەوەی 3 ملیار مەتر سێجا ئاوی هەیە، ئێستا بە تەواوەتی پڕ بووە و سەرڕێژی کردووە. هاوکات بەنداوی دهۆک بە هەمان شێوە سەرڕێژی کردووە و توانای گلدانەوەی 52 ملیۆن مەتر سێجا ئاوی هەیە.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە رێگەی 23 بەنداوی گەورە و مامناوەند، بایەخی بە پاراستنی سامانی ئاو داوە. لەم چوارچێوەیەدا بەنداوە نوێیەکان کاریگەرییەکی زۆریان هەبووە بە گلدانەوەی ئاو و زیادکردنی ئاوی ژێرزەوی.

بەنداوی گۆمەسپان:

وەک سێیەم گەورەترین بەنداوی هەرێمی کوردستان، ئەمساڵ تێیدا دەستکرا بە گلدانەوەی ئاو، بە گوێرەی تۆمارەکان توانای گلدانەوەی 115 ملیۆن مەتر سێجا باراناوی هەیە، ئێستا 25 بۆ 26 ملیۆن مەتر سێجا ئاوی تێدایە.

بەنداوی بەستۆرە:

ئەم بەنداوە بەرزییەکەی 30 مەترە، توانای گلدانەوەی 20 ملیۆن مەتر سێجا ئاوی هەیە و ئێستا 15 ملیۆن مەتر سێجای تێدایە و سەرڕێژی کردووە.

کاروان سەباح هەورامی، بەڕێوەبەری گشتیی سەرچاوەکانی ئاو لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ماڵپەڕی کوردستان24 گوتی: "پێشتر 118 پۆند لەسەر رووبەری 479 هەزار و 364 دۆنم دروستکرابوون، کە توانای گلدانەوەی زیاتر لە 22 ملیۆن مەتر سێجا ئاویان هەبوو، بەڵام لە کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمدا رەزامەندی لەسەر 41 پۆندی دیکە درا، بەشێکیان تەواوکراون و بەشێکیشیان لە جێبەجێکردندان.

ئاماژەی بەوەشدا، سەرجەم ئەو پۆندانەی تەواوکراون، ئەمساڵ پڕ ئاو بوون. گوتیشی: "بە گشتیی، زۆربەی بەنداوەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان لە ئێستادا سەرڕێژیان کردووە، ئەمەش مژدەیەکی خۆشە بۆ جووتیاران و گەشتیاران و دابینکردنی ئاوی خواردنەوە بۆ ساڵی داهاتوو".