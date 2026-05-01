لایەنە شیعەكان لەسەر دابەشكردنی وەزارەتەكان گەیشتوونەتە رێككەوتنی سەرەتایی

دکتۆر باسم عگێلی، ئەندامی تیمی ڕاگەیاندنی محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆکی هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان، دوایین پێشهاتەکانی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی عێراقی ئاشکرا کرد و رایگەیاند، لایەنە سیاسییەکان گەیشتوونەتە رێککەوتنی سەرەتایی لەسەر دابەشکردنی پۆستە وەزارییەکان.

هەینی 1ـی ئایاری 2026، دکتۆر باسم عگێلی، ئەندامی تیمی ڕاگەیاندنی محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆکی هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24، رایگەیاند، پێوەری دابەشکردنی وەزارەتەکان پشت بە ژمارەی کورسییەکانی هەر لایەنێک لە پەرلەمان دەبەستێت، بە جۆرێک بۆ بەدەستهێنانی هەر وەزارەتێکی "سەروەری" (سیادی) پێویست بە 14 کورسی پەرلەمانی دەکات.

بەپێی زانیارییەکانی عگێلی، دابەشکارییەکە بەم شێوەیە دەبێت:

1- هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان: چوار وەزارەت وەردەگرن و تا ئێستا وەزارەتی "نەوت" بۆیان یەکلا بووەتەوە.

2- پارتی دیموکراتی کوردستان: وەزارەتی "دەرەوە" وەردەگرێت و کۆی پشکی پارتی لە کابینەکەدا لە نێوان دوو بۆ سێ وەزارەت دەبێت.

3- عەسائیب ئەهل حەق: وەزارەتی "دارایی"یان بەرکەوتووە و ئەگەرێکی بەهێز هەیە (تەیف سامی) لە پۆستەکەی بمێنێتەوە.

4- رەوتی حیکمە: یەک وەزارەت وەردەگرن.

سەبارەت بە کاتی راگەیاندنی حکوومەت، عگێلی دەڵێت: "پێشبینی دەکرێت لە ماوەی 20 رۆژدا کابینەی نوێی حکوومەت پێکبهێنرێت"، جەختیشی کردەوە، ئەم کابینەیە لە ناوخۆدا پشتیوانی هەموو لایەنەکانی هەیە و لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش پاڵپشتییەکی بەهێزی ئەمریکا و ئەوروپای بۆ فەراهەم کراوە.

لە تەوەرێکی دیکەی قسەکانیدا، ئەو ئەندامەی تیمی راگەیاندنی سوودانی ئاماژەی بەوە کرد، گفتوگۆ بۆ کاراکردنەوەی پۆستی جێگرانی سەرۆک کۆمار دەستی پێکردووە، کە تیایدا دوو جێگر بۆ سەرۆک کۆمار دادەنرێت، یەکێکیان بۆ پێکهاتەی شیعە و ئەوەی دیکە بۆ پێکهاتەی سوننە دەبێت.