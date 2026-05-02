جەنگی ئێران گشتی

ئیمارات گەشتە ئاسمانییەکانی ئاسایی دەکاتەوە

رۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئیمارات دەستپێکردنەوەی گەشتەکان

دەستەی گشتیی فڕۆکەوانی مەدەنیی ئیمارات، رێکارە کاتییەکانی قەدەغەی گەشتە ئاسمانییەکانی هەڵوەشاندەوە و رایگەیاندووە، دۆخە ئاسایی بووەتەوە و گەشتەکان جووڵە و گەشتە ئاسمانییەکان دەست پێدەکاتەوە.

دەستەکە ئەمڕۆ شەممە 2ـی ئایاری 2026، راگەیەندراوێکی بڵاوکردووەتەوە و ئاماژەی `داوە، ئەم بڕیارەیان بەرەنجامی لێکۆڵینەوەیەکی ورد و هەڵسەنگاندنێکی گشتگیربووە لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ دۆخی ئەمنی و دەسپێکردنەوەی چالاکییەکان.

هەروەها جەختی کردووەتەوە، کە بەردەوام چاودێری دۆخەکە دەکەن بۆ ئەوەی گەرەنتی تەواو و بەرزترین ئاستی سەلامەتی گەشتە ئاسمانییەکان لەبەرچاو بگرن.

دەسەڵاتی گشتیی فڕۆکەوانی مەدەنی ئیمارات، هاوکاریی و دانبەخۆداگرتنی گەشتیاران و هێڵە ئاسمانییەکان لە ماوەی رابردوودا بەرز نرخاند و جەختی لە ئامادەیی تیمە تەکنیکی و کارگێڕییەکانی خۆی کردەوە بۆ مامەڵە لەگەڵ هەر ئەگەر پێشهاتێکی دیکە.

بە هۆی جەنگی هاوبەشی ئەمریکا و ئیسرائیل لە دژی ئێران کە لە بەرەبەیانی 28ـی شوباتەوە دەستیان پێکرد، تاوەکوو 8ی نیسانی مانگی رابردوو جەنگەکە بەردەوامبوو، بەهۆیەوە زیاتر لە 12 هەزار و 300 گەشتی ئاسمانی بۆ رۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەڵوەشاوەتەوە، ئەمەش بە گوێرەی ئەو ئامارەی پێگەی چاودێری گەشتە ئاسمانییەکان (فلایت رادار 24) بڵاوی کردووەتەوە، لەنێویاندا گەورەترین گورز بەر فڕۆکەخانەکانی ئیمارات کەوتووە.

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,