نێچیرڤان بارزانی: پێویستە حکوومەتی نوێ رەنگدانەوەی چاوەڕوانیی هەموو پێکهاتەکان بێت

پێش دوو کاتژمێر

لە میانەی کۆبوونەوەی نێوان سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق، جەخت لە گرنگی بەهێزکردنی گفتوگۆی نێوان هێزە سیاسییەکان کرایەوە بە مەبەستی پێکهێنانی حکوومەتێک کە خزمەت بە تەواوی پێکهاتەکانی عێراق بکات.

ئێواره‌ى ئەمڕۆ شەممە، 2ـی ئایاری 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، پێشوازيی لە عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق کرد کە بە یاوەریی شاندێکی سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی سەردانی هه‌رێمى كوردستانى کردووە.

ماڵپەڕی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئاماژە بەوە دا، لە کۆبوونەوەکەدا باس له‌ چەندین دۆسیەی جیاواز كرا، بە تایبەتی پرسی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق.

نێچیرڤان بارزانی و عەلی زەیدی، جەختیان لە گرنگیی بەهێزکردنی گفتوگۆى نێوان هێزە سیاسییەکان کردەوە، بە مەبەستی پێکهێنانی حکوومەتێک کە خزمەت بە ته‌واوى پێكهاته‌كانى عێراق بكات و ره‌نگدانه‌وه‌ى چاوه‌ڕوانييه‌كانيان بێت.

هەر لە كۆبوونه‌وه‌كه‌دا، رێکخستنی پەیوەندییەکانى نێوان هه‌ولێر و به‌غدا و چاره‌کردنی کێشه‌کان لە چوارچێوەی بنەما دەستوورى و یاسا کارپێکراوەکاندا، تاوتوێ کرا.

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق، بە یاوەری شاندێکی چوارچێوەی هەماهەنگی، بە سەردانێكی فەرمی گەیشتە هەرێمی کوردستان و لە لایەن مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، پێشوازیی لێ کرا.