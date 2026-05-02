وەزیری دادی ئێران: ئەمریکا و ئیسرائیل کار بۆ نانەوەی دووبەرەکی لە ناوخۆی ئێران دەکەن

ئەمین حوسێن رەحیمی، وەزیری دادی ئێران رایگەیاند، ئەمریکا و ئیسرائیل دوای ئەوەی لە بەدیهێنانی ئامانجە سەربازییەکانیدا سەرکەوتوو نەبوو، ئێستا هەوڵەکانی چڕکردووەتەوە بۆ نانەوەی فیتنە و دووبەرەکی لە ناوخۆی وڵاتدا.

شەممە 2ـی ئایاری 2026، ئەمین حوسێن رەحیمی، وەزیری دادی ئێران، لە لێدوانێکدا گوتی،"ئەمریکا و ئیسرائیل بە هەموو هێز و توانای خۆیەوە هاتە ناو مەیدانی جەنگەکەوە بەڵام تووشی شکست بوو، بۆیە لە ئێستادا دەیەوێت لێکترازان لە ناو پێکهاتەی کۆمەڵگەدا دروست بکات.

جەختیشی کردەوە، بڕیارە چارەنووسسازەکانی تایبەت بە جەنگ یان دانوستان تەنیا لە ناو دامەزراوە فەرمییەکانی دەوڵەتدا دەدرێن، هەروەها لە سەرووی هەموویانەوە ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانییە و بە رەزامەندیی رێبەری باڵا ئەنجام دەدرێت.

وەزیری دادی ئێران هۆشداریی دا، ئەم قۆناغە پێویستی بە هۆشیارییەکی زۆر هەیە، بەتایبەت لە لایەن دەزگاکانی راگەیاندنەوە، بۆ ئەوەی رووبەڕووی هەوڵەکانی تێکدانی سەقامگیری ببنەوە، گوتیشی: "پابەندبوون بە سیستەمی بڕیاردانی دەوڵەت، تاکە گەرەنتییە بۆ پاراستنی ئاسایش و مافەکانی گەلی ئێران."

ئەم لێدوانەی ئەمین حوسێن رەحیمی وەزیری دادی ئێران دوای ئەوە دێت، ماوە نزیکەی 2 رۆژە ئاگربەستی نێوان وڵاتەکەی لەگەڵ ئەمریکا کۆتایی هاتووە، هاوکات گەمارۆی دەریایی سەر ئێران بەردەوامە، لە لایەکی دیکەوە دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاندبوو، ئێستا لە هەوڵدان بۆ رێککەوتن لەگەڵ ئێران، گوتیشی ئەوان دەیانەوێت رێکبکەون بەڵام هەندێک کەس لە ناوخۆی ئەو وڵاتە رێگری دەکەن لەوەی وڵاتەکەیان لەگەڵ ئەمریکا بگاتە رێککەوتن و ئاشتی لە ناوچەکە بێتە ئاراوە.