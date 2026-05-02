عەلی زەیدی چەند لیژنەیەک بۆ خێرا پێكهێنانی حكوومەت پێكدەهێنێت

پێش کاتژمێرێک

سەرکردەیەکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسای، ئاشکرای کرد، عەلی زەیدی كار لەسەر ئەو دۆسیانە دەكات كە دەتوانێت چارەسەرەیان بكات و توانای تێپەڕاندنی قەیرانەكانی هەیە.

شەممە، 2ـی ئایاری 2026، عەبدولڕەحمان جەزائیری، سەركردە لە هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، تایبەت بە كوردستان 24ـی راگەیاند: عەلی زەیدی، سەرۆكوەزیرانی راسپێردراو بۆ پێكهێنانی حكوومەتی نوێی عێراق، دوای گەڕانەوەی لە هەولێرەوە بۆ بەغدا؛ چەند لیژنەیەك دروست دەكات لیژنەیەكیان تایبەتە بە یەكلاكردنەوەی ئەو سیڤیانەی پێشكەش دەكرێن بۆ پۆستە وەزارییەكان، لیژنەیەكی دیكەشیان تایبەتە بە كاركردن لەگەڵ تیمی سوودانی بۆ دۆسیە هەستیارەكانی وەك ئابووری، ئاو، ژینگە، نەوت، گرووپە چەكدارەكان و قەیرانەكانی دیكە، هەروەها لیژنەیەكی دیكەشیان پێكهێنانی تیمێكە بۆ خۆی.

لە لایەکی دیکەوە عەلی فەهەد، ئەندامی رەوتی حیكمەی نیشتمانی، بە كوردستان24ـی گوت: تا ئێستا یەك ناویش بۆ پۆستە وەزارییەكان یەكلا نەبووەتەوە و لە كۆبوونەوەی هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەتیش گفتوگۆ لەسەر پشكی پێكهاتەكانی دیكە دەكرێت، بەڵام بە گوێرەی ئەو پلانەی دانراوە بەخێرایی حكوومەتی نوێ پێكدەهێنرێت.

ئێوارەی دووشەممە 27ـی نیسانی 2026، لایەنەکانی نێو چوارچێوەی هەماهەنگی، بە فەرمی لەسەر دیاریکردنی عەلی فالح زەیدی، وەک تاکە کاندیدیان بۆ وەرگتنی پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق رێککەوتن.