زیاتر لە 4 ملیار دینار بۆ پڕۆژەکانی دهۆک تەرخان کرا

حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە رێگەی وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزارەوە، رەزامەندی دا لەسەر خەرجکردنی زیاتر لە 4 ملیار و 405 ملیۆن دینار بەمەبەستی جێبەجێکردنی چەند پڕۆژەیەکی خزمەتگوزاری و پەرەپێدانی ژێرخان لە سنووری پارێزگای دهۆک.

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار رایگەیاندووە، لە 3 فەرمانی جیاوازی وەزاریدا بڕیاری خەرجکردنی 4,405,743,000 دینار دراوە بۆ جێبەجێکردنی پڕۆژە لە سنووری سەرۆکایەتیی شارەوانییەکانی دهۆک و تەناهی، ئەم گوژمانە لەسەر پلانی ساڵی 2026 و بەپێی رێنماییە داراییەکانی تایبەت بە داهاتەکان دابینکراون، کە پێکدێن لە 15%ـی داهاتی سەرۆکایەتیی شارەوانیی دهۆک و 100%ـی داهاتی فرۆشتنی زەویی روکنی شارەوانیی تەناهی، ئەمەش بە ئامانجی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریی زیاتر بە دانیشتووانی ئەو ناوچانە.

سەبارەت بە دابەشبوونی پارەکە و وردەکاریی پڕۆژەکان، وەزارەتەکە ئاشکرای کردووە، گەورەترین گوژمە کە بڕەکەی سێ ملیار و 35 ملیۆن و 763 هەزار دینار، لەسەر 15%ـی داهاتی شارەوانیی دهۆک تەرخانکراوە بۆ جێبەجێکردنی پڕۆژەی خزمەتگوزاری لە سنووری سەرۆکایەتیی شارەوانیی دهۆک، هاوکات بڕی یەک ملیار و 337 ملیۆن و 158 هەزار دینار لەسەر 100%ی داهاتی فرۆشتنی زەویی روکن، بۆ جێبەجێکردنی پڕۆژەی شەقامی ناوخۆیی لە کەرتی 10ـی سنووری شارەوانیی تەناهی خەرج دەکرێت.

هەر لە چوارچێوەی هەمان فەرمانەکاندا و وەک بەشێک لە پەرەپێدانی رێگاوبانەکان، بڕی 32 ملیۆن و 822 هەزار دینار لەسەر 15%ـی داهاتی سەرۆکایەتیی شارەوانیی تەناهی تەرخانکراوە، کە تایبەت دەکرێت بە دروستکردنی شەقامی ناوخۆیی لە سنووری ئەو شارەوانییەدا.